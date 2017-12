Hackere kan udnytte dit kamera til at planlægge indbrud

De fleste danskere sikrer deres hjem mod indbrud ved at låse hoveddøren, have en alarm eller ved at opsætte et kamera i hjemmet.

Hackere på et lavt teknisk niveau kan ifølge eksperten nemt skaffe sig adgang til dine kameraer og på den måde overvåge, om du er hjemme.

Dermed kan de nøje planlægge, hvornår det er praktisk at bryde ind i netop dit hjem.

- Folk bliver overvåget uden at de ved det. De har måske sat et kamera op i stuen, fordi de på den måde føler sig mere sikre - men der er andre, der nemt kan følge med, forklarer Jørn Guldberg.

Det er også de indbyggede kameraer i computerne, der er i hackernes skudlinje.

Derfor anbefaler Jørn Guldberg, at man ikke bør lade kameraet stå utildækket til, når man ikke filmer eller tager billeder med det. Hackere kan nemlig få adgang til kameraerne helt uden, at du lægger mærke til det.

- Det er ikke så svært for en hacker at gå ind og overtage computeren og styre selve kameraet. Det er ikke sikkert, at man kan se, at der bliver taget billeder af en, fordi man behøver ikke at tænde lampen, siger Jørn Guldberg.

Det er især igennem snydemails og usikre hjemmesider, at hackerne får skaffet sig adgang til en computer.

En ny undersøgelse foretaget af Userneeds på vegne af IDA viser, at kun hver femte dansker sørger for at tildække deres computerkameraer. Og det skal der laves om på.

Selv om der ikke findes et nøjagtigt tal på, hvor mange danskere reelt bliver udsat for et hackerangreb, bør man ifølge Jørn Guldberg tage de nødvendige forholdsregler.

- Det er noget, man vil kunne rammes af. Når mindre end halvdelen har beskyttet deres computere, så er der en reel risiko. Det er kun et spørgsmål om, hvornår hackerne finder ud af, at her er der en nem vej ind, advarer Jørn Guldberg.