Hårdtslående nyhedsvært med ridse i lakken

Søndag 7. juni fylder Reimer Bo, som han blot hedder blandt venner, 70 år. Han har i sin karriere været vidt omkring på danske medier.

1972-1975 var han ansat på dagbladet Bornholmeren, derefter på DR's regionalradioer på Bornholm og i København, inden han i 1979 kom til TV-Avisen. Her var han i de følgende otte år først en hårdtslående erhvervsreporter og derefter redaktionschef.

Så fulgte tre år som redaktionschef i den tabloide verden på Ekstra Bladet og derpå en periode som direktør for billedbureauet Polfoto fra 1989-1994. Derefter lavede han programmer på Nordisk Film og blev vært for TV2-programmet Rigets Tilstand.

I 1998 var han tilbage på DR og lavede debatprogrammer, indtil han i 2001 blev studievært på TV-Avisen.

Modvind i karrieren har Reimer Bo Christensen oplevet i flere omgange. Han måtte i 2010 stoppe som vært på 21 Søndag, da det kom frem, at et interview med storsvindleren Stein Bagger var produceret af et selskab, Reimer Bo drev ved siden af sit job i DR.

Kritik fik han også for et yderst skånsomt tv-interview samme år med society-kendissen Rigmor Zobel, der havde fået en narkodom.

I 2017 hyrede Socialdemokratiet Reimer Bo, der var selvstændig, til at lave et videointerview til sociale medier med gruppeformand Henrik Sass Larsen. Heller ikke dette interview talte ifølge medieeksperter på troværdighedskontoen.

I 2005 gik der et par skår af mandigheden, da Reimer Bo Christensen var udset som vært for DR's programmer om den 100 år gamle grønlandske opdagelsesrejse Danmark Ekspeditionen.

Det var den Ludvig Mylius-Erichsen var leder af og omkom under.

Reimer Bo måtte efter få dage i Grønlands barske natur og kulde opgive at fuldføre den syv uger lange tv-ekspedition, der havde deltagelse af blandt andre kronprins Frederik. Han blev erstattet af tv-lægen Peter Geisling.

I 2004 blev han gift med den 27 år yngre tv-vært Pernille Rahbek, som han har to børn med. De blev skilt i 2010. Reimer Bo har yderligere to børn fra et tidligere ægteskab samt to stedbørn.

De seks børn er i alderen 13 til 54, fortæller han i et interview med Berlingske i anledning af fødselsdagen, der på grund af coronaen holdes under private former.

Reimer Bo arbejder i dag som freelancejournalist, medierådgiver og foredragsholder.

Han afløste i januar 2019 Per Mikael Jensen som formand for Den Danske Publicistklub.