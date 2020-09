Hårdtskydende profil er taget syd for grænsen

Nu er den hårdtskydende bagspiller, der 3. september fylder 30 år, taget syd for grænsen, hvor hun for første gang skal spille for en udenlandsk klub.

Imens er landsholdet - i hvert fald på ubestemt tid - et overstået kapitel for Jørgensen. Hun meddelte i maj, at hun ikke længere havde lysten.

Få måneder forinden var hun blevet udeladt af truppen af den nye landstræner, Jesper Jensen. Og nu var ønsket om landsholdet der ikke længere.

- Den her coronatid har egentlig gjort, at jeg har haft tid til eftertanke og til at mærke efter inden i mig selv, og her har jeg kunnet mærke, at jeg ikke havde 100 procent lyst til at være på landsholdet mere, sagde Jørgensen til B.T.

Stine Jørgensen stiftede bekendtskab med håndbold i Dronninglund, før karrieren tog fart i Aalborg DH. Her kom den første medalje i hus i 2009, da det blev til DM-sølv.

Siden kom der en stribe DM- og pokalmedaljer til samlingen, ligesom hun var med til at vinde EHF Cup Winners' Cup med FCM Håndbold i 2015.

Nordjyden fik debut på landsholdet i 2010 som 20-årig, og det resultatmæssige højdepunkt var bronzemedaljen ved VM i 2013.

I alt har hun spillet 148 kampe og scoret 487 mål for Danmarks A-landshold.

Senest var hun en del af Odense Håndbolds stjernebesatte mandskab, som med cheftræner Jan Pytlick ved roret aldrig formåede at vinde et trofæ.

Pytlick blev fyret, og klubben tog afsked Stine Jørgensen og flere andre. I stedet søgte hun til Tyskland, og her ser hun frem til at prøve kræfter med en ny liga i klubben SG BBM Bietigheim.

- Bundesligaen er bare spændende, for når man er i den danske liga, er det mange af de samme spillere og mennesker, man møder. Derfor er det tiltalende at opleve en ny kultur med andre spillere og hold, sagde hun til Ritzau i februar.

Stine Jørgensen er gift med med badmintonspilleren Jan Ø. Jørgensen.