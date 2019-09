Hårdtskydende back har hjertet i Kolding

Tiden som sportschef var turbulent. Manglende løn til spillerne og organisatoriske vanskeligheder skabte virak omkring KIF.

Samarbejdet mellem klubben og Boesen ophørte for lidt over et år siden. Det var en svær, men lærerig tid for ham.

- Jeg synes, det værste var medieræset omkring det, men det har jeg været vant til i mange år. Min ærlighed med at sige tingene, som de er, kan ramme som en boomerang, fortæller Lasse Boesen.

- Jeg ved, at jeg har sagt det, der passer, og jeg kan se alle mennesker i øjnene. Jeg sover sgu også fint om natten, fortsætter han.

Kolding har altid været i familien. Lasse Boesens far, Jens Boesen, takkede af for lidt over et år siden efter mere end tre årtier i klubben enten som formand, direktør eller bestyrelsesmedlem.

Lasse Boesen bor stadig i Kolding med sin kone og to børn. Han er ikke involveret i klubben mere. Kun som tilskuer til hjemmekampene.

- Jeg har løbet her altid, og min far har været meget involveret i Kolding og været en inspirationskilde. Jeg kender alle, og alle kender mig. Nu spiller mine børn håndbold i klubben, og det glæder mig, siger Lasse Boesen.

Han er nu assisterende landstræner for Bilal Suman i Bosnien, som netop har kvalificeret sig til EM.

- Bilal er en god ven, som havde lidt udfordringer med at få hænder nok, og så havde jeg en chance for at få hænderne i noget håndbold igen. Jeg synes, det sjoveste er det, der foregår inde på banen, fortæller Lasse Boesen.

Han har en drøm om at være cheftræner, men hvor og hvornår ved han ikke.

Den aktive karriere tæller foruden Kolding ophold i Spanien og Bundesligaen samt flere triumfer med landsholdet. Dermed har den tidligere landsholdsback med det hårde skud oplevet det, han drømte om som barn.

Debuten på landsholdet kom i 2003, og den rød-hvide trøje blev pensioneret i 2012. Klubkarrieren startede i Kolding og sluttede i samme klub i 2015.

Foruden at være assistenttræner i Bosnien er Lasse Boesen involveret i flere virksomheder samt en velgørenhedsfond.