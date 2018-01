Hård tone på nettet kan ifølge PET føre til terrorvold

Svage sjæle risikerer nemlig at blive påvirket af den slags til at begå forbrydelser, som vil minde om terror. Det vurderer Politiets Efterretningstjeneste (PET).

- Det lægger sig op ad den problemstilling, som vi kender, nemlig at sårbare og psykisk syge personer er lettere påvirkelige og også at radikalisere end andre, fortæller PET-chef Finn Borch Andersen.

- Disse personer er også målgruppe for blandt andet Islamisk Stat, siger han.

Efterretningstjenestens vurdering fremgår af den seneste vurdering af terrortruslen mod Danmark. Den blev offentliggjort op til weekenden.

Her fremhæver PET, at forekomsten af trusler og falske nyheder på de sociale medier er stigende.

- Mens hovedparten af disse ytringer ikke fører til konkret angrebsplanlæggelse, vurderer Center for Terroranalyse (afdeling i PET, red.), at sådanne tilkendegivelser kan påvirke visse psykisk uligevægtige eller meget påvirkelige personer til at begå vold, der har karakter af terror, står der i vurderingen.

Året 2017 bød på flere eksempler på trusler via nettet mod offentlige ansatte og offentlige profiler. Blandt andet blev en 61-årig kvinde fra Slagelse dømt for trusler mod det radikale folketingsmedlem Zenia Stampe.

- Man er med til at opildne en stemning, når man peger på et menneske og siger, at det menneske skal slås ihjel, sagde dommer Lene Sigvardt, da dommen blev afsagt.

Den 61-årige slap med en betinget fængselsdom. Værre gik det imidlertid for en 37-årig fynbo. Han blev i 2016 dømt for Facebook-trusler mod Enhedslistens Pernille Skipper.

Han fik seks måneders ubetinget fængsel. Manden var tidligere dømt for true tidligere Odense-borgmester Anker Boye (S). I dommen indgik også en truende mail sendt til Fyns Politi.

Hos PET vil man ikke komme med konkrete eksempler. Men det er efter alt at dømme sager som dem fra Slagelse og Fyn, der til en vis grad bekymrer PET.

- Det er klart, at en meget, meget hård retorik på sociale medier vil kunne påvirke sårbare personer til at gøre noget, som de måske ellers ikke ville have gjort, siger Finn Borch Andersen.

- Vi synes, det er værd at påpege, at den brutalisering af tonen, som vi ser på nettet, kan være med til at destabilisere sårbare personer, lyder det fra PET-chefen.

Ud over sager om trusler er flere blevet dømt for via Facebook at have fremsat forhånende ytringer om religiøse og etniske grupper. Der er også flere, der er blevet dømt for ytringer, som billiger terrorangreb.