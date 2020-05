Finansminister Nicolai Wammen (forrest) har haft travlt med at strikke hjælpepakker sammen til erhvervslivet under coronakrisen, blandt andet i samarbejde med erhvervsminister Simon Kollerup (i baggrunden). En økonomisk ekspertgruppe anbefaler, at hjælpepakkerne som udgangspunkt ophører 8. juli, og det har medført kritik fra mange sider. Regeringen er klar til at forlænge ordningen med lønkompensation. (Arkivfoto)

Hård medfart til anbefalinger om hjælpepakker

Det vækker bred kritik, at tre topøkonomer anbefaler, at hjælpepakker skal ophøre 8. juli. Regeringen er klar til at forlænge aftale om lønkompensation.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her