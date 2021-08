Håndværker frifindes for to år gammelt indbrud efter DNA-bevis

Frifindelsen skyldes, at DNA-beviserne viste sig at være unøjagtige, og derfor valgte anklagemyndigheden, der altså oprindeligt havde fået manden dømt, at indstille sagen for Den Særlige Klageret med henblik på at få sagen til at gå om.

I en usædvanlig sag er en håndværker, der i 2019 blev idømt 60 dages fængsel for et indbrud, netop blevet frifundet i Østre Landsret.

Fredag har det resulteret i, at manden er frifundet. Håndværkeren har siden sagens begyndelse nægtet sig skyldig, men dommen har han allerede afsonet.

- Der var under indbruddet fundet DNA på et tilslutningsstik fra et fjernet tv. Man fandt ti DNA-punkter, der matchede, og seksten, der ikke matchede. Derfor blev han frifundet nu, siger Kristian Mølgaard.

- Det var ventet. Han skulle frifindes. Det var oplagt forkert, at han blev dømt. Og det grundlag, der var oprindeligt, var ikke-eksisterende. Men jeg mener også, han skulle have været frifundet i sin tid. Det var efter min bedste opfattelse en ren DNA-sag, siger han.

Det var Kristian Mølgaard, der oprindeligt bad om en ny DNA-test med 16 såkaldte punkter i DNA-profilen.

Den nu frifundne blev i 2019 dømt ud fra ti DNA-punkter, der ifølge dommen pegede på, at han var gerningsmanden.

I Retten på Frederiksberg blev manden idømt 60 dages fængsel, og den dom stadfæstede landsretten i september 2019.

Men de ti punkter kunne altså ikke med sikkerhed sige, at det var mandens DNA.

I kølvandet på sagen blev det besluttet, at alle sager siden 2012, hvor en DNA-profil med ti punkter er blevet sammenlignet med en personprofil på 16 punkter, skulle gennemgås.

Dengang beklagede statsadvokat Lise-Lotte Nilas sagen. Kristian Mølgaard anerkender da også, at der har været mulighed for at omstøde dommen.

- Jeg har da respekt for, at man bøjer sig i forhold til, at sådan må det være. Men det er stadigvæk forkert, at han overhovedet har været dømt i sagen, siger Kristian Mølgaard.