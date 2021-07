Håndtrykket ophøjes til særlige lejligheder

Og de kan være kommet for at blive, siger Bjarke Oxlund, der er professor mso (med særlige opgaver) i antropologi ved Københavns Universitet.

- Hvis jeg var blevet spurgt for et år siden, havde jeg svaret, at håndtrykket ville vende tilbage. I dag er jeg mindre optimistisk, fordi nedlukningen varede så længe.

- For eksempel har jeg svært ved at forestille mig, at vi igen kommer til at gå rundt til et bryllup og give hånd til 60 gæster, siger han.

På Hjallerup Marked i Nordjylland har håndtrykket symboliseret afslutningen på en handel. Men når markedet genåbner i 2022, så bliver det uden, mener formand for Hjallerup Samvirke Peter Jensen.

- De fleste er opdraget med, at det er høfligt at give hånd. Men under corona er vi mange, der har opdaget, at det kan være lige så høfligt at nikke eller løfte hånden til hilsen.

- Folk har vænnet sig fra håndtrykket både privat og i jobbet. Man kan jo altid afslutte handlen med en øl i et af teltene, siger Peter Jensen.

Lægeforeningen afskrev tidligt i pandemien håndtrykket, og heller ikke tandlægerne giver det mange chancer, siger formand for Tandlægeforeningen Susanne Kleist.

Hun er selv tandlæge i en klinik i Roskilde, hvor det før corona var almindeligt at give hånd til patienterne, når de kom og gik.

- I stedet gør vi meget ud af at kigge dem i øjnene for at vise, at vi kommer dem i møde. Den måde at byde velkommen på uden fysisk kontakt tror jeg, at vi holder fast i.

- Faktisk tror jeg, at nogle patienter vil synes, at det er underligt, hvis vi igen begynder at give hånd. I så fald skulle vi først spritte vores hænder af, og så bliver det hurtigt lidt for meget, siger Susanne Kleist.

Håndtrykket menes at gå tilbage til det antikke Grækenland. I Danmark var borgerskabet de første, der tog det i brug i 1800-tallet.

Efter så mange år bliver det svært at undvære, siger Bjarke Oxlund. For det er nemmere sagt end gjort at finde et nyt ritual. Det mærkes oven på genåbningen, hvor de første er begyndt at række hånden frem, mens andre forskrækket træder tilbage.

- Mange af os er nok lidt famlende lige nu. Vi skal både vænne os til at komme væk fra hulen derhjemme og finde en fælles forståelse for, hvordan vi skal hilse.

- Håndtrykket er vores mest grundlæggende ritual, og det er vi blevet frarøvet, siger Bjarke Oxlund.

Usikkerheden næres af, at de nye hilseformer stadig er fremmede. Albuehilsnen kan virke akavet, hjerte- og lotushilsnen har noget religiøst over sig, og et buk kan opfattes underdanigt.

Derfor vil der være situationer, hvor håndtrykket består, mener Bjarke Oxlund. For eksempel ved en jobsamtale eller et forretningsmøde.

- Håndtrykket har den fine kvalitet, at det insisterer på en ligeværdighed mellem mennesker. Samtidig er det godt til at åbne og lukke en samtale.