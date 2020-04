Håndsprit uden dokumenteret effekt tilbagekaldes

Miljøstyrelsen har været på kontrolbesøg hos Koldingvirksomheden Nowocoat og tilbagekaldt hånddesinfektionsmiddel "Hånd Desinfektion - Refill, PR. nr. 4263343" da der ikke er dokumentation for, at hånddesinfektionen virker over for bakterier og vira, skriver tv2east.dk

Rema1000 har ifølge TV MidtVest allerede fjernet midlet fra hylderne, samt Matas ikke længere tilbyder det på sin webshop.

Derudover er midlet også blevet solgt i Thansen, Spar-butikker samt Føtex, Bilka og Netto, hvor det er nu blevet fjernet igen.