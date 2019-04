Håndslag om seniorførtidspension trækker ud

Der er som sådan ingen uenighed om målet for de igangværende forhandlinger om seniorførtidspension, der skal sikre, at nedslidte ældre kan forlade arbejdsmarkedet.

- Jeg kan berolige alle med, at der også kommer et 12. møde, og at det kommer i næste uge.

- Det gør der, fordi det er et grundigt stykke arbejde, der skal laves, siger politisk leder Morten Østergaard (R) efter mødet.

Tidligere har Socialdemokratiet forladt - eller er blevet bedt om at forlade - forhandlingerne. De tilbageværende partier har fokus på, hvem det er, der skal kunne forlade arbejdsmarkedet.

- Vi arbejder med at få de sidste ting på plads om, hvor nedslidt man skal være, hvor mange år før pensionsalderen det skal gælde fra og så videre.

- Det handler om, hvordan man finder ud af, hvor nedslidt man er, og hvem der skal træffe den vurdering. Og samtidigt skal det være smidigt, så nedslidte tæt på pensionsalderen kan forlade arbejdsmarkedet værdigt, siger formand Kristian Thulesen Dahl (DF).

Mens de forhandlende parter alle siger, at forhandlingerne skrider frem, er der sagt meget lidt konkret om, hvor mange den skal omfatte, og hvad det vil koste.

Og det var heller ikke fredag formiddag, at der kom noget frem på den front.

- Det centrale for os er, at det bliver en fuldt dækkende ordning for alle nedslidte, der kan få en ret til at trække sig tilbage, hvis de ikke kan passe deres arbejde.

- Vi diskuterer ikke hvor mange eller hvor dyrt, men hvordan vi indretter det, så ingen falder igennem, siger Morten Østergaard.

Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl siger dog, at det er afgørende at finde ud af, hvem præcist der skal have retten. Og at man derfor bliver nødt til at træffe svære valg.

- Når det ikke er en ret, alle skal have, så skal nogen jo grænses ud. Og det kræver modige valg, siger partiformanden.