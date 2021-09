Håndkøbspiller mistænkes for at skade fostre

Desuden mistænker forskere, at paracetamol kan medføre udviklingsforstyrrelser som autisme og ADHD hos barnet.

Det viser en gennemgang af cirka 30 internationale studier, der fra 1995 til 2020 har undersøgt en sammenhæng mellem pillerne og fosterskader.

Gennemgangen har 78 medunderskrivere fra blandt andet USA, Sverige, Holland og Danmark. Den blev offentliggjort i tidsskiftet Nature Reviews Endocrinolgy torsdag.

Blandt forskerne er biolog og forskningsleder på Rigshospitalet David Møbjerg Kristensen. Han opfordrer til, at informationen til gravide skærpes.

- Der er efterhånden så mange undersøgelser, der viser, at der muligvis er en sammenhæng mellem pillerne og skader på det ufødte barn. Derfor bør gravide informeres bedre, når de kommer til undersøgelse hos læge og jordemoder, siger David Møbjerg Kristensen.

Han står selv bag et studie fra 2011. Det viser, at paracetamol kan påvirke testikelcellerne i fostre, så de producerer mindre af det mandlige kønshormon testosteron.

Det kan medføre risiko for misdannede testikler og lidelsen kryptorkisme hos drengefostre, hvor testiklerne ikke falder ned i pungen.

Ingen ved, hvor udbredt det er blandt gravide at tage paracetamol. Men tidligere undersøgelser har vist, at det bruges af 40 til 50 procent af danske gravide.

I et studie fra Rigshospitalet fra 2011 oplyste 11,5 procent af kvinderne, at de havde brugt paracetamol i mere end to uger. Det er den gruppe, forskerne især er bekymrede for.

- Forskningen giver ikke et præcist billede af, hvornår forbruget af paracetamol bliver kritisk. Men jeg kan sige, at vi ikke er nervøse for de gravide, der tager en pille eller to i løbet af graviditeten.

- Bekymringen drejer sig om de kvinder, der bruger dem gennem længere tid, siger David Møbjerg Kristensen.

Også landets fødselslæger mener, at de gravide bør informeres bedre.

- Vi skal passe på, at vi ikke skræmmer unødigt. Men når der er en formodning om en mulig sammenhæng, skal vi informere om det, siger formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Annemette Lykkebo.

I den indlægsseddel, som ligger i pakkerne, fremgår det, at gravide og ammende skal spørge en læge eller apoteket til råds, før de tager lægemidlet.

Det samme gælder kvinder, som har mistanke om, at de er gravide, eller som planlægger en graviditet.

Ifølge enhedschef i Lægemiddelstyrelsen Line Michan er flere af de studier, der indgår i gennemgangen, allerede vurderet af Den Europæiske bivirkningskomité (Prac). Senest i 2019 uden at det gav anledning til at skærpe anbefalingerne.

- Gravide skal altid være forsigtige med at tage medicin. Men med den viden, vi har på nuværende tidspunkt, kan paracetamol anvendes, hvis det er nødvendigt. Men i lavest mulige dosis i kortest mulige tid.

Lægemiddelstyrelsen vil nu læse gennemgangen og vurdere, om den giver anledning til en yderligere skærpelse.