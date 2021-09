Håndjern og kontrol skal stoppe fangeflugt

For at forhindre fangerne i at flygte ønsker regeringen at skrue op for brugen af håndjern og indføre flere muligheder for brev- og besøgskontrol.

Tiltagene er en del af et lovforslag, som justitsminister Nick Hækkerup (S) har sendt i høring fredag.

Med lovforslaget lægges der op til, at fængselsbetjente oftere skal kunne bruge håndjern. Det kan være i situationer, hvor indsatte skal transporteres, eller hvor de optræder voldeligt over for personale.

I de pågældende situationer kan man i dag generelt ikke bruge håndjern. Men det er der brug for, mener justitsministeren.

- Vi har desværre set nogle uacceptable eksempler på fangeflugter de seneste år, siger Nick Hækkerup i en pressemeddelelse.

- Derfor vil vi nu give myndighederne mulighed for at holde de indsatte i kortere snor med øget brug af håndjern og øget brev- og besøgskontrol.

- Dømte kriminelle skal afsone deres straf, og medarbejdere i fængslerne skal have bedre arbejdsbetingelser, så de kan gå på arbejde uden at skulle risikere at blive involveret i en fangeflugt, siger han.

Ud over flere muligheder for brugen af håndjern og brev- og besøgskontrol er der også forslag om at gøre det muligt at afholde flere retsmøder digitalt.

Det kan ske, hvis det vurderes, at der er risiko for, at en tiltalt eller sigtet vil forsøge at flygte under transporten til retsmødet eller under selve retsmødet.

Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen, ser positivt på forslaget.

- Vi har gennem den senere årrække set flugter af forskellig karakter, og øget brug af håndjern vil naturligt mindske lysten til flugt i et eller andet omfang, skriver Bo Yde Sørensen i en mail.

Han tilføjer, at det vil kunne øge sikkerheden for både Kriminalforsorgens personale og indsatte, der ikke er voldelige.

Også John Hatting, landsformand i Kriminalforsorgsforeningen, forventer, at forslaget vil kunne begrænse antallet af fangeflugter.

- Forslaget vil kunne afholde nogle fra at komme på fri fod, i og med at man holder digitale retsmøder.

- Man vil have håndjern i øget anvendelse i visse episoder, og på den måde vil man have bedre styr på klientellet, siger John Hatting.

En rapport fra Europarådet i 2018 viser, at Danmark er højt på listen over lande i Europa, hvor flest flygter per 10.000 indsatte - både fra lukkede og åbne fængsler. Danmark lå nummer syv på listen.

Ser man alene på lukkede fængsler, tog Danmark en tredjeplads på listen over lande, hvorfra flest flygter fra fængslet.

De seneste år har flere bemærkelsesværdige fangeflugter fundet sted på dansk jord.

I 2020 lykkedes det kortvarigt den drabsdømte Peter Madsen at flygte fra Herstedvester Fængsel.

Og i 2019 lykkedes det en 46-årig syrer, der var mistænkt i en omfattende terrorsag, at flygte fra Vestre Fængsel, mens der i 2018 var en bandeleder, som flygtede fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse, hvor han var fængslet.

Bliver lovforslaget vedtaget, vil de nye regler gælde fra januar næste år.