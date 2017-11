Håndboldtræner anklages for at krænke 28 piger

Træneren skal have rørt pigerne udenpå og under tøjet, på bryst, mave og i skridtet, ligesom han skal have kysset dem.

Til at starte med var manden tiltalt for at have krænket 20 piger i årene fra 2007 til 2015. Men ved retssagens start har anklageren oplyst, at pædagogen menes at have krænket yderligere otte piger.

De mange overgreb skete i SFO'en, i håndboldklubben og i mandens eget hjem, påstår anklagemyndigheden.