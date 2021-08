Håndboldlandsholdets elskværdige kæmpe

Og Mads Mensah er ikke kun elsket af konen. Han er vellidt blandt de danske håndboldfans for sin ydmyghed og altid hårdtarbejdende indsats.

Mads Mensah, der 12. august fylder 30 år, er opvokset i Holbæk. Faren stammer fra Ghana, og moren er fra Danmark.

I 2009 debuterede han på seniorplan som bare 17-årig for AG København. Her spillede han i tre år, kun afbrudt af en lejeperiode i Nordsjælland Håndbold.

De næste to år slog han sine folder ud for nordjyske Aalborg Håndbold, inden han satte sejlene mod Tyskland.

Udlandskarrieren begyndte i Rhein-Neckar Löwen, hvor han spillede i seks år. Her blev det blandt andet til to Bundesliga-titler.

I 2020 underskrev Mads Mensah med SG Flensburg Handewitt.

Den fysisk stærke back har i flere år også været en stor profil for det danske håndboldlandshold.

Følger man de danske håndboldherrer, har man måske lagt mærke til, at Mads Mensah ikke synger med på nationalmelodien. Det undrede mange, indtil han i 2014 satte ord på det under et pressemøde.

- Jeg er blevet spurgt om det et par gange. Men det har jeg aldrig gjort, og det føler jeg egentlig, at jeg er mest tilpas med, lød det fra håndboldspilleren.

- Jeg synes da også, at det er smukkere bare at stå og nyde det, end at skulle ødelægge det med min egen stemme.

På landsholdsplan har stregspilleren vundet en masse titler. Blandt andet to verdensmesterskaber og et OL.

Mads Mensah lægger ikke skjul på, at han på et tidspunkt ønsker at bosætte sig i Aalborg. Og han afviser ikke, at han igen en dag bliver en del af Aalborg Håndbold, som også har skrevet under med Mikkel Hansen.