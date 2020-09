Håndboldikon fik børn med holdkammeraten

Den tidligere landsholdsspiller, der mandag den 7. september fylder 40 år, er en af de seneste to årtiers allerstørste profiler på det midtjyske håndboldhold Viborg HK.

Ti gange var Skov med til at føre viborgenserne til DM-guld, syv danske pokaltitler og tre gange lykkedes det at vinde den europæiske klubturnering Champions League.

På landsholdet var hun også en særdeles vigtig spiller, og i 2004 var hun med til at vinde OL-guld i Athen.

Den store triumf blev blandt andre sikret sammen med Lotte Kiærskou, der var hendes fem år ældre holdkammerat i Viborg HK.

Skov og Kiærskou dannede også par uden for banen.

Året efter at de Jernhårde Ladies, som det succesfulde kvindelandshold dengang blev kaldt, havde vundet olympisk guld, stoppede Kiærskou sin aktive karriere.

Kort efter blev Kiærskou gravid med parrets første barn. Og to år senere fødte hun endnu en pige, så de to tidligere håndboldstjerner i dag har to døtre sammen.

Kærligheden var dog ikke stærk nok til, at håndboldduoen kunne holde sammen. I 2011 gik de fra hinanden, og selv om de hver især har fundet nye partnere, så har de bevaret et tæt bånd.

Kiærskou er i dag underviser på den folkeskole i Viborg-forstaden Overlund, hvor Rikke Skov var elev i hele sin skoletid.

Skov fandt senere sammen med sin nuværende mand Jakob Sabra.

De to blev i sin tid studenter sammen fra Viborg Katedralskole, men havde ikke set hinanden, før de for seks år siden mødtes tilfældigt under en bytur i domkirkebyen.

Sammen med sin Jakob Sabra har Rikke Skov fået endnu en datter.

Kort før fødslen i foråret 2017 annoncerede Skov, at hun indstillede håndboldkarrieren.

Sideløbende med håndbolden uddannede Rikke Skov sig til sygeplejerske, og da hun stoppede i Viborg HK, fik hun arbejde på byens regionshospital.