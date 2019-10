Håndbold er Tofts fortid, nutid og fremtid

Og med over 100 landskampe og nogle af Europas største klubber på cv'et må man i den grad konstatere, at drømmen er gået i opfyldelse for Toft, der fredag den 18. oktober fylder 30 år.

Som alderspræsident på det danske landshold løfter hun et stort ansvar på holdet, og hendes store rutine kommer ofte til udtryk under kampene, hvor hun ud over høje redningsprocenter er kendt for sit enorme engagement i spillet.

Trods de 30 år er hun langtfra færdig med at spille håndbold, og egentlig har hun slet ikke lyst til at tænke på, at hun snart må skrive 30 år ud for sin alder.

- Oppe i hovedet fylder jeg ikke 30. Det er lidt en krise for mig. Jeg har opnået rigtig meget i min karriere, men jeg føler mig langtfra færdig.

- I mit hoved har jeg mange år foran mig endnu, og heldigvis holder vi målmænd lidt længere, siger hun.

Men keeperen, der blandt andet har vundet EHF Cup med TTH Holstebro, tre mesterskaber og tre pokaltitler med norske Larvik og det danske mesterskab med Team Esbjerg, ved allerede nu, hvad tiden efter den aktive håndboldkarriere skal byde på.

- Når jeg stopper, skal jeg være håndboldtræner, og forhåbentlig nogle år efter har jeg job som landstræner for Danmark, siger hun.

Toft har allerede taget en del af træneruddannelsen og er helt sikker på, at hun ikke kan slippe håndbolden, når kroppen fysisk ikke længere kan følge med til at spille på topniveau.

- Håndbold fylder rigtig meget for mig. Jeg spiller jo meget med passion og følelser, og jeg kan ikke se et andet job, der vil kunne få de følelser frem i mig på samme måde, siger Sandra Toft.

Hun skiftede i sommer fra Team Esbjerg til franske Brest Bretagne i den franske liga, hvor hun har store ambitioner om at nå langt med klubben, der ligger i toppen i den franske liga og spiller med i Champions League.