HK: Anbefaling om ugentlig test kan blive svær at efterleve

Men det er en anbefaling og ikke et krav, og derfor kan man heller ikke regne med, at alle kommer forbi testcentret hver uge, lyder det fra fagforeningen HK.

Alle borgere, der i øjeblikket møder op på arbejdet, anbefales at lade sig teste for covid-19 en gang om ugen, oplyste justitsminister Nick Hækkerup (S) onsdag.

- Der er en stor risiko for, at alle ikke kommer det, siger forbundsformand i HK Kim Simonsen.

- Det er en god idé at blive testet, fordi vi skal smitten til livs. Men det rejser spørgsmålet om, hvornår man skal få det gjort. Skal det være i arbejdstiden? Så ville det være rigtig fint, hvis arbejdsgiverne lader medarbejderen gå i arbejdstiden, siger han.

Med en få måneder gammel lov er det nu blevet muligt for arbejdsgiverne at anmode medarbejdere om at blive testet. Men det skal være sagligt begrundet.

Og det kan skabe en del forvirring, vurderer Kim Simonsen.

- Loven er indrettet sådan, at hvis man ikke kan gøre det i arbejdstiden, skal man kompenseres for det.

- Men det er mere en opfordring fra Hækkerup om social ansvarlighed. Han forestiller sig nok bare, at man gør det af sig selv.

- Og jeg kan stille lidt spørgsmålstegn ved, om alle bare kan gøre det. Vi har tusindvis af medlemmer, der skal aflevere og hente børn om eftermiddagen og samtidig gå på arbejde, siger Kim Simonsen.

HK-forbundsformanden anbefaler sine medlemmer at blive testet, hvis de har mulighed for det. Men bor man eksempelvis alene, og tager alene på arbejde, ser han ikke det store behov for, at man nødvendigvis skal efterleve det hver uge.

Spørgsmål: Hvad gør man, hvis man ikke har tid til det?

- Så skal man spørge arbejdsgiveren, om man skal. Og skal man det, så skal arbejdsgiveren betale, siger Kim Simonsen.

Fem partier, S, V, Radikale, SF og Konservative, stemte for forslaget om arbejdsgivers mulighed for tvangstest i november.