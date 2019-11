HBO's storsatsning Erobreren bliver ikke til noget

- Det er virkelig trist for alle involverede, at "Erobreren" ikke nåede hele vejen til produktion hos HBO Nordic.

- Jeg vil især gerne takke Per Fly og Rasmus Heisterberg, to af dansk fiktions helt store talenter, der har leveret kreative koncepter og manuskripter af meget høj kvalitet, skriver Hanne Palmquist, vicedirektør for Original Programming, hos HBO Nordic i meddelelsen.

Årsagen til at projektet, der skulle være lavet samme med SAM Productions, droppes, er ifølge HBO, at det ikke har været muligt at "få alle ender til at mødes inden for budgetrammen".

I januar kom det ellers frem, at serien var blevet bevilget 12 millioner kroner i støtte fra Public Service Puljen, der bliver administreret af Det Danske Filminstitut.

Tidligere i seriens forløb har den fået mere end en million kroner i udviklingsstøtte.

Serien skulle være forfattet af Rasmus Heisterberg og instrueres af Per Fly, der tidligere har blandt andet har instrueret tv-serien "Bedrag" og filmene "Bænken", "Arven" og "Drabet".

- "Erobreren" skildrer en væsentlig historisk periode og bygger på et vægtigt litterært forlæg. Alene af den grund er der tale om en serie med betydning og værdi som public service, sagde vicedirektør i Det Danske Filminstitut Claus Ladegaard i januar.

"Pelle Erobreren" er skrevet af Martin Andersen Nexø og udgivet i 1906 til 1910. Bøgerne følger drengen Pelles kamp for at bryde sin egen sociale arv.

Den første del af bøgerne blev filmatiseret i 1987 af Bille August, der fik en Oscar i kategorien Bedste ikke-engelsksprogede film for resultatet.

Streamingtjenesten skriver, at man inden for et par uger vil præsentere den første danske serie fra HBO Nordic.

Ifølge Mediawatch har HBO Nordic fået udviklingsstøtte til serierne "Muleum" og "Ørkenprinsesse" ud over "Erobreren".