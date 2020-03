Gymnasium kastes ud i undervisning online under coronalukning

Selv om eleverne på Rysensteen Gymnasium i København ikke skal møde i skole mandag morgen, slipper de ikke for undervisningen af den grund.

Det fortæller rektor på Rysensteen Gymnasium Gitte Transbøl.

- Lukningen har den klare konsekvens, at vi skal prøve at blive rigtig dygtige til virtuel undervisning i en ruf.

- Vi skal jo forsøge at holde vores elever i gang, så vidt det er muligt, siger Gitte Transbøl.

Hun er ganske fortrøstningsfuld i forhold til missionen, på trods af at virtuel undervisning er "forholdsvis nyt" for elever såvel som lærere.

Gymnasiet er blevet midlertidigt lukket, efter at der er konstateret coronavirus hos to elever uden forbindelse til hinanden.

Lukningen er sket efter dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Gitte Transbøl ved ikke, hvor længe den midlertidige lukning gælder, eller hvad der skal til, før eleverne igen kan møde i skole. Gymnasiet agerer ud fra de meldinger, det får fra styrelsen, lyder det.

Lukningen kommer under omstændighederne på et belejligt tidspunkt, fortæller rektoren.

- Det er en smule heldigt - i hvert for 3. g'ernes vedkommende. I den her uge går de til terminsprøve, og det kan vi godt etablere de virtuelle rammer for.

- Og i næste uge skal de hjem og skrive en stor skriftlig opgave. Der mangler kun den allersidste vejledning, og det kan også foregå virtuelt. Så det er i virkeligheden, når alt kommer til alt, en smule heldigt, siger Gitte Transbøl.

Mindre belejligt er det for 1. g'erne og 2. g'erne på gymnasiet, hvor lukningen kan have konsekvenser for undervisningen i eksamensfag.

Gymnasiet vil forsøge at lave en plan for, hvordan det kan indhentes.

For Gitte Transbøl er det en noget uvant situation. Derfor kan hun ikke sige noget om, hvor længe gymnasiet reelt kan tåle at have lukket.

- Vi må vel alle konstatere, at det skal gå over så hurtigt som muligt for læringens skyld, siger hun.

Elever er opfordret til at undgå at samles i større grupper ved gymnasiet. Der er knap 1000 elever på skolen.

I starten af sidste uge blev en elev konstateret smittet med coronavirus. Det samme blev en anden elev i weekenden.

Efter det første tilfælde blev en række elever og lærere sendt i karantæne. Men det nye tilfælde har altså ført til, at skolen er helt lukket midlertidigt.