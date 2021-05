Gymnasium i Næstved lukker efter smitte hos 46 elever

Et stort smitteudbrud holder fra lørdag til og med fredag i næste uge Næstved Gymnasium og HF lukket.

Det skyldes et stort smitteudbrud blandt gymnasiets elever. Det fremgår af en meddelelse på gymnasiets hjemmeside.

- Alle skal være hjemme, så længe nedlukningen varer. Al undervisning overgår derfor til virtuel undervisning, fortæller gymnasiet i meddelelsen.

Lukningen af gymnasiet sker efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er den myndighed, der under coronaepidemien har rådgivet om håndtering af smitteudbrud og smitteopsporing.

Ifølge mediet sn.dk sker lukningen af gymnasiet, efter at 46 elever fordelt på 16 klasser er testet positive for coronavirus.

Det skal ses i lyset af, at der går lidt flere end 1100 elever på gymnasiet, der er blandt de største almene gymnasier i Danmark målt på elevantallet.

Smitteudbruddet er opstået, selv om både elever og medarbejdere siden Kristi himmelfart har skullet fremvise en negativ PCR-test ved mødestart på skolen.

Borgmesteren i Næstved Kommune, Carsten Rasmussen (S), mener, at de unges adfærd har gjort det for svært at holde smitten nede. Det siger han til sn.dk.

- De unge giver den gas i weekenden. Det viser bare, at det ikke kan lade sig gøre at sove sammen og bevæge sig i alt for store bobler.

- De unge tror, at hele gymnasiet er deres boble. Det går ikke, siger Carsten Rasmussen til mediet.

Hvis ikke smitten på gymnasiet bringes under kontrol, risikerer det at få konsekvenser for elevernes kommende eksamener.

Det er dog lykkedes at få lov til at afholde de skriftlige eksamener, der er planlagt til i næste uge, fortæller Susanne Stubgaard, rektor på gymnasiet, til sn.dk.

Hun opfordrer stadig elever og forældre til at tage en snak om forholdsregler og begrænse sociale arrangementer, så skolen ikke bliver ved med at skulle holde lukket.

- For falder smitten ikke hurtigt nok, er der risiko for, at der bliver lagt sygeeksaminer, efter at det planlagte skoleår er slut, siger Susanne Stubgaard til mediet.

Det såkaldte incidenstal, der siger noget om smittespredningen i et område, er senest opgjort til 91,69 i Næstved Kommune.

Dermed er der endnu et godt stykke op til grænsen på 250, før kommunen automatisk skal lukke ned.

Et incidenstal angiver, hvor mange smittede der er per 100.000 borgere i et område.