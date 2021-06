Gymnasier skal sikres mindst tre klasser

Begge dele vil et flertal i Folketinget ændre på med et nyt system for optag.

Gymnasier i mindre byer har udsigt til for få elever. Og på gymnasierne i de store byer ligner eleverne hinanden for meget.

Det nye system skal gælde for både gymnasier, handelshøjskoler, de tekniske skoler og hf-uddannelserne, og derfor er der mange temaer på spil.

Men et af de elementer, som partierne bag aftalen fremhævede på et pressemøde torsdag, er behovet for at sikre, at økonomien bag de små gymnasier uden for de store byer kan sikres.

Udsigten de næste år lyder nemlig på mindre årgange. Og da antal elever og økonomi hænger sammen for gymnasierne, er der skabt bekymring for, at nogle af de små må lukke.

Her indeholder den politiske aftale en række greb, der skal prøve at sikre de små gymnasier mod de skræmmende udsigter.

Et af dem er, at gymnasierne ikke længere selv skal bestemme, hvor mange elever de vil optage. Det skal sætte et loft på de populære gymnasiers muligheder for at trække unge ud af de små gymnasiers områder.

Samtidig lægges der en bund under de små gymnasier, så hver årgang har mindst 84 elever. Det er det, der kaldes kapacitetsstyring.

- Vi får lagt en bund ind. Det betyder, at man har tre klasser per årgang, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Ifølge ministeriet vil flere kunne få deres førstevalg af gymnasium end i dag, og ministeren mener derfor ikke, at der er tale om at "vride armen om på folk".

For Enhedslisten og De Radikale har det også været acceptabelt at besværliggøre nogle unges vej til de store byer for at sikre de små gymnasier nok elever.

- I forvejen er der jo kun i princippet frit valg til gymnasierne. Men det er rigtigt, at det ligger i modellen, at der ikke er fuldstændigt frit optag, siger Jakob Sølvhøj fra Enhedslisten.

Han forklarer, at alternativet ikke var spiseligt for partiet:

- Er det at etablere et fuldstændigt frit valg og acceptere lukning af gymnasier i store dele af landet? Der har vi sagt, at det er afgørende, at man overalt i Danmark har en gymnasiemulighed, som er tæt på, hvor man bor.

- Det har vægtet højere end at have et absolut frit valg, siger han.

De Radikales ordfører for ungdomsuddannelser, Anne Sophie Callesen, medgiver, at vejen for de unge fra provinsen, der vil gå på gymnasiet i en af de store byer, er blevet mere besværlig med aftalen.

- Men det er nødvendigt, så vi også om fem-ti år har et valg for dem, der bor uden for de større byer, og at der faktisk er en uddannelsesmulighed for dem, hvor de bor, siger hun.

Regeringen og de to partier udgør sammen med SF, Dansk Folkeparti, Alternativet og Kristendemokraterne flertallet bag aftalen.

Modsat står Venstre, De Konservative, Liberal Alliance og Nye Borgerlige uden for.

Her savnede eksempelvis Venstre og Konservative, at der bliver sendt flere penge til provinsgymnasierne.

- De har brug for, at det ikke kun er en diskussion om elevfordeling, siger Venstres børne- og undervisningsordfører, Ellen Trane Nørby.