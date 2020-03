Gymnasier med mange ikke-vestlige elever oplever stor uro

En ny undersøgelse fra analysevirksomheden Pluss viser, at flere gymnasier har problemer med uro, dårlig opførsel og social kontrol.

- Undersøgelsen viser, at særligt STX-institutioner med en høj koncentration af elever med udenlandsk herkomst oplever pædagogiske udfordringer, lyder undersøgelsens konklusion ifølge Berlingske.

Pluss har interviewet ledere, lærere og elever på 25 gymnasier over hele landet. Nogle af dem har en høj andel af elever med indvandrerbaggrund, mens andre har en lav andel.

21 af dem er almene gymnasier, STX.

På 18 af de 25 gymnasier beretter rektorer, lærere og vejledere, at en "stigende andel af eleverne ikke er såkaldt "uddannelsesparate", ikke kan finde ud af at lave lektier eller ikke har forståelse for, hvordan man opfører sig i en klasse, skriver avisen.

Det kommer særligt til udtryk på gymnasier med en høj koncentration af elever med udenlandsk herkomst, lyder det.