Gymnasier frygter snyd ved digital eksamen

Men årets eksamen kan du tage fra din seng. Den bliver afholdt virtuelt, og derfor har du mulighed for at bruge ureglementerede hjælpemidler eller søge råd hos forældre eller venner.

Fristende? Det frygter Danske Gymnasier, som nu lufter en bekymring for, om coronavirussets udbrud medfører, at forårets eksamener skal afholdes digitalt med elever i isolation og dermed åbner for snyd.

- Vi har ikke en chance for at kontrollere, om man får sin kloge onkel eller dygtige storesøster til at hjælpe sig, og dermed bliver det ikke et validt resultat, man kan få med virtuelle eksamener.

- Og så er der den indlysende risiko, at teknisk udstyr kan gå ned, siger Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier.

Martin Mejlgaard, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, tilslutter sig bekymringen.

Det handler om elevernes retssikkerhed, siger han.

- Det, at man skulle sidde og tage sine eksamener hjemme i stuen, ville være utrolig problematisk. Der er en risiko for, at man kan få hjælp.

- Vi oplever ikke, at en masse elever snyder normalt. Men det er klart, at når risikoen er der på den måde, den vil være i dette tilfælde, kan man ikke garantere det.

Lars Kunov er direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. På flere af disse skoler har man forsøgt sig med virtuel eksamen.

Nogle steder har det virket. Andre steder har man oplevet tekniske nedbrud.

- Og i forhold til snyd har man blandt andet sagt, at der skal være en bisidder med, som ikke er et familiemedlem, og som tager ansvaret for, at den, der sidder bag skærmen, er den rigtige person, og at der ikke er andre i rummet.

Han tror dog ikke, at den metode kan overføres til et helt lands studentereksamener.

- Teknologisk og fagligt kan man gøre det. Men det vil være svært, og det vil være et forsøg af dimensioner, hvis man forsøger sig med hele studentereksamen til sommer.