Gymnasier: Alle elever har fortsat en chance for at komme ind

For skoleeleverne har fortsat mulighed for at vise, at de skal i gymnasiet, selv om at de ikke skal til eksamen. Det siger formand Birgitte Vedersø.

- Langt de fleste er erklæret uddannelsesparate, og dem, der ikke er det, får mulighed for at gå til en optagelsesprøve til gymnasiet, siger hun.

Hun understreger, at selv de elever, der ikke har et karaktergennemsnit, som opfylder kravene, kan komme til en optagelsesprøve.

- Det får de stadig mulighed for. Der er ikke nogen, som er afskåret muligheden her, siger Birgitte Vedersø.

Men i Danske Skoleelever ser man i disse dage anderledes på adgangskravene til gymnasiet.

Efter at statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde mandag præsenterede planen for den såkaldt gradvise genåbning af landet, stod det samtidig klart, at alle afsluttende eksamener i folkeskolen er aflyst. Elevernes årskarakterer kommer til at tælle.

Det er uretfærdigt, mener formanden for skoleeleverne, Thea Enevoldsen.

- Det er ikke fair og lige adgang til ungdomsuddannelse, når man ikke får muligheden for at bedre sit standpunkt til eksaminerne.

- Vores skolegang skal påvirkes så lidt som muligt. Der er ingen, som skal afvises fra gymnasierne på grund af corona, siger hun i en pressemeddelelse.

De treårige gymnasiale uddannelser - stx, htx og hhx - fik nye krav til optagelse i 2019.

I dag skal man blandt andet have et karaktergennemsnit på mindst 5,0 i de lovbundne fag for at blive optaget direkte. Det gælder fag som dansk, matematik og engelsk.

Derudover skal eleverne bestå folkeskolens afgangseksamen, og så skal de være "uddannelsesparate". Sidstnævnte besluttes ud fra en vurdering af elevernes sociale og faglige evner.

Opfylder man ikke et eller flere af disse krav, kan man komme til en optagelsesprøve. Og det er den mulighed, der gør, at Birgitte Vedersø holder fast i, at adgangskravene skal gælde for optaget 2020 trods coronakrisen.

- Hvis der ikke havde været en chance, ville jeg være enig, men det er der altså stadigvæk.

Birgitte Vedersø tilføjer, at der kan være en risiko ved at fjerne adgangskravene, nemlig at der optages elever, som ikke kan følge med.

- Det er klart, det er ikke en god situation for noget ungt menneske at starte på en uddannelse, hvor man ikke kan honorere kravene, siger hun.

Hun opfordrer derfor eleverne til at knokle de sidste måneder og så "fyre den maks. af til optagelsesprøven". Den er baseret på det samme niveau som undervisningen i 9. klasse.