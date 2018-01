Gymnasieelevers computere skal overvåges til eksamen

Ministeriet vil udvikle et værktøj til overvågning af elevernes computere under eksamen. Værktøjet skal tages i brug af samtlige gymnasier og bidrage til at afsløre snyd under skriftlige prøver.

Undervisningsministeriet vil gøre det lettere for de danske gymnasier at opdage snyd til eksamener.

Det skriver Berlingske.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) pointerer, at det er vigtigt, at alle gymnasier bruger værktøjet, så det ikke er lettere at snyde på nogle gymnasier end andre.

- Vi tager et stort og vigtigt skridt i retning af at reducere snyd til eksamen. Rygraden i vores uddannelsessystem er, at eksamen er fair og objektiv, og at eksamen er ensartet over hele landet. Det kan ikke nytte noget, at det er lettere at snyde på gymnasium a end på gymnasium b, siger hun til Berlingske.

Gymnasieforligskredsen sætter fem millioner kroner af til udviklingen af værktøjet. Det forventes at være klar til brug i 2019.

Værktøjet bliver en del af den digitale prøveafvikling i gymnasierne, Netprøver.dk, og skal stilles gratis til rådighed for gymnasierne.

Men det nye system falder ikke i god jord hos formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Jens Phillip Yazdani. Han ser det som et tegn på manglende tillid fra ministeriets side.

- Udgangspunktet for det bliver, at vi er nogle snydere, der ikke kan leve op til den tillid, som vi bliver stillet til eksamen, siger han til Ritzau.

Jens Phillip Yazdani mener, at man i stedet bør se på, hvorfor nogle snyder til eksamen.

- Når man skal ind på de videregående uddannelser, er det karaktergennemsnittet, der er altafgørende. Der tror vi, at presset, der ligger hos eleverne for at få en høj karakter, er noget af det, der får flere til at snyde.

- Der kunne man se, om man kunne ændre på det, så en eksamen ikke bliver så altafgørende, siger han.