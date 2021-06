Artiklen: Gymnasieelever sigtet for at forfalske coronapas

Gymnasieelever sigtet for at forfalske coronapas

Seks aarhusianske gymnasieelever sigtes for dokumentfalsk for at have forfalsket negative coronaprøver.

Det kan ende med en plettet straffeattest for seks gymnasieelever fra Aarhus, der har forfalsket negative prøvesvar fra en coronatest.

Fem af eleverne, der er i alderen 16-18 år, har erkendt, at de havde forfalsket testsvaret for at kunne møde op til undervisning på gymnasiet. I alt seks er sigtet for dokumentfalsk.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Gymnasiet henvendte sig til politiet i sidste uge, da en medarbejder havde opdaget et mistænkeligt coronatestsvar, som en af skolens elever havde sendt ind.

Medarbejderen havde bemærket, at der var nogle detaljer ved testsvaret, der så anderledes ud. Ved nærmere gennemgang fandt man frem til i alt fem coronapas, der var blevet forfalsket på forskellig vis

De fem pågældende elever - to kvindelige og tre mandlige - erkendte alle, at de havde forfalsket deres coronapas.

Derfra fik politiet sagen i hænderne, og i denne uge blev endnu en kvindelig elev fra gymnasiet sigtet for at have forfalsket sit coronapas.

Politiinspektør ved Østjyllands Politi René Raffo siger, at det kan betyde en plettet straffeattest for de unge gymnasieelever.

- Det er rigtig dumt at forfalske sit coronapas, for det kan få langvarige konsekvenser for en ung gymnasieelev, siger han.