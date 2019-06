Gymnasieelever: Alkoholforbud forhindrer ikke elever i at drikke

Rådet foreslår at hæve aldersgrænsen for køb af alle former for alkohol til 18 år for at forhindre, at unges alkoholforbrug forbliver højt.

Men ifølge Martin Mejlgaard, der er tiltrædende formand i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er løsningen ikke at stoppe salget af alkohol til gymnasiefesterne for at få de unge til at drikke mindre.

- Vi er bange for, at hvis der ikke længere kan købes alkohol til gymnasiefesterne, så vil festerne rykke ud på usikre områder i parker og i byer, hvor der ikke er samme kontrollerbare rammer med lærere og vagter.

- Så er det især vigtigt, at hvis unge er i den alder, hvor man begynder at drikke alkohol, så er det bedst, at de starter i trygge rammer i stedet for, at festerne skal foregå i parker og bymiljøer, siger han.

Undersøgelsen viser, at det gennemsnitlige alkoholindtag i forbindelse med seneste gymnasiefest var 7,3 genstande blandt piger og 10 genstande blandt drenge i 2014.

Op til hver femte i alderen 15-20 år overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkohol. Det er mere end 14 genstande om ugen for kvinder og 21 for mænd.

- Vi foreslår, at man stadig holder fester med alkohol, men at man især også udbyder en masse andre arrangementer som idrætsaftener, brætspils- og musikcaféer eller lignende uden alkohol, siger Martin Mejlgaard.

- Så kan man stadig opbygge et stærkt socialt miljø på gymnasierne, som kan rumme begge dele. Og hvis gymnasierne oplever problemer og har behov for at sætte nogle rammer for alkoholpolitikken, så bør rektorer, lærere og elever gå i dialog om det, siger han.