Tre unge mænd er fredag blevet idømt fængsle i et år og ni måneder hver for at have voldtaget en 19-årig kvinde en sen aften i marts i år. (Arkivfoto).

Gymnasieelev tilbød kvinde lift efter voldtægt - og voldtog hende

Tre gymnasieelever er fredag ved Retten i Lyngby dømt for at have voldtaget en kvinde i Nordjylland.

En ung kvinde blev en aften i marts i år udsat for flere voldtægter, mens hun var så fuld, at hun ikke var i stand til at modsætte sig overgrebene.

Det var tre mænd på henholdsvis 18, 18 og 19 år, der stod bag. Det har Retten i Lyngby fredag formiddag afgjort, oplyser anklager Bente Schnack.

De straffes hver især med ubetinget fængsel i et år og ni måneder.

- Retten lagde vægt på, at flere i foreningen havde forgrebet sig på kvinden flere gange. Omvendt var det formildende, at de var meget unge, og at de ikke tidligere var straffet, siger anklageren.

Episoden udspillede sig på et kollegieværelse i Værløse den 28. marts i år. Her havde syv unge voksne - fire mænd og tre kvinder - samlet sig for at hygge sig og spille drukspil.

En 19-årig kvinde bliver meget fuld, og hun bliver den aften udsat for voldtægt af to af mændene. Hun var ifølge retten ude af stand til at sige fra, fordi hun havde fået for meget at drikke.

En tredje mand er blevet frifundet for at have deltaget i voldtægten på kollegieværelset, men i stedet er han kendt skyldig i andet seksuelt forhold end samleje.

Den tredje mand tilbød nogle timer senere at køre den 19-årige kvinde hjem.

- Hun kunne så ikke komme ind, fordi hun ikke kunne finde sine nøgler, og der var ikke nogen hjemme. Hun var døddrukken og kunne ikke handle fornuftigt i den forbindelse, siger anklager Bente Schnack.

- Det er i den forbindelse, at manden siger, at så kan de tage hjem til ham.

På hans adresse bliver kvinden så udsat for endnu en voldtægt.

De tre mænd har under sagen nægtet sig skyldige i overgreb. De har fastholdt, at kvinden deltog frivilligt i de seksuelle aktiviteter.

Retten har valgt at se bort fra mændenes forklaringer, fordi den har fundet dem utroværdige.

I stedet har blandt andet nogle videoer, som den tredje mand delte med en vennegruppe på mediet Snapchat, været med til at overbevise retten. Gruppen havde de tre mænd med fem andre venner.

Anklager Bente Schnack fremlagde i retten nogle af de beskeder, som vennerne har skrevet som reaktion på videoerne.

- Det er direkte voldtægt, skrev en.

I gruppen blev det også fremhævet, at kvinden sagde nej.

Under domsafsigelsen var de tre mænd alle iklædt hvide skjorter, sorte bukser og hvide sneakers, beretter B.T.

De sad roligt, mens dommen blev læst op. Det samme gjorde deres pårørende, der ifølge mediet har fulgt alle retsmøder.

De tre overvejer, om de vil acceptere eller anke dommen.