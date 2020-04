Gyldendal-chef: Yahya Hassan tog os med ind i en ny verden

Det er et tab for dansk litteratur, at han nu er borte, siger forlagschef Simon Pasternak, som er meget berørt af situationen.

Han har kendt Yahya Hassan, siden digteren var 16 år.

- Der er det med store forfattere, at man kan høre på en enkelt linje, at det er dem.

- Han insisterede på, at ingen skulle fortælle ham, hvad han skulle gøre. Han ville ikke være nogens, han ville være sig selv, siger Simon Pasternak.

Yahya Hassan brød igennem i 2013 med digtsamlingen "Yahya Hassan".

Bogen, der centrerede sig omkring Hassans egen opvækst i det vestlige Aarhus, blev en enorm succes.

Yahya Hassan retter i digtsamlingen en kritik af det muslimske miljø. Han måtte efterfølgende have politibeskyttelse, men i flere interview og oplæsninger fortsatte han sin kritik af indvandrermiljøer.

Den kritik blev ved i 2019, hvor han udgav sin anden digtsamling, "Yahya Hassan 2".

- Det, han stod for, var at vise os et billede af et helt andet Danmark, end vi havde set før. Vi så et billede af et indvandrermiljø fuld af hykleri og kriminalitet.

- Men også af den velmenende velfærdsstat, vi selv har skabt, og som ikke er i stand til at håndtere den slags personer, siger Simon Pasternak.

Der var et før og et efter, at Yahya Hassan trådte ind på scenen med sine samfundskritiske digte, mener Simon Pasternak.

Men han var også en mand med problemer. Så hvordan vil vi huske Yahya Hassan om 10 år?

Ifølge forlagschefen som et menneske, der havde sit at slås med, men som turde træde frem og præsentere os for en ukendt verden.

- I hans opvækst skulle han disciplineres og slås, så han blev en bestemt person. Så blev han tvangsanbragt, sat i fængsel og sat på et psykiatrisk hospital. Og så skulle han med sine digte være repræsentant for et miljø.

- Det gad han ikke. Jeg tror, vi vil huske ham for, at han ikke lod andre fortælle ham, hvem han skulle være.