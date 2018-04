Gult fagforbund: Vores medlemmer mobbes

- Der er dem, der ringer i et øjebliks ophidselse, fordi de er sure på deres kollegaer. Men der er også dem, der rent faktisk går og overvejer, om de skal sige deres stilling op, fordi det er så ubehageligt at gå blandt deres kollegaer, fortæller Rune Henneberg, der er souschef og chef for juridisk afdeling hos Frie Funktionærer til DR Fyn.

Skal opføre sig ordentligt



Udover skældsordende oplever medlemmerne også at blive holdt udenfor.

Det kan være, at kollegaerne ikke vil sidde sammen med dem i kantinen mere, eller at de får af vide, at de ikke kan være med i det kollegiale fællesskab, når de ikke er med i en "rigtig" fagforening.

Men medlemmer af de traditionelle fagforeninger - de såkaldte røde fagforeninger - skal opføre sig ordentligt, mener Charlotte Vincentz Petersen, der er formand for 3F Odense GOPS - Det grønne, det offentlige og den private service.

- Så må man bruge de gode argumenter efterfølgende, hvis der er noget, man synes burde være anderledes. Det skal aldrig foregå ved at chikanere eller mobbe nogen. Det er ikke måden at vinde noget som helst på, siger hun til DR Fyn.

Kan godt forstå følelsen af at være udenfor



I FOA Odense har afdelingsformand Nina Skov-Lauridsen ikke kendskab til nogen sager, hvor hendes medlemmer skulle have mobbet medlemmer fra gule fagforeninger.

- Det er ikke noget, jeg håber, der sker, for man har jo frit organisationsvalg i Danmark. Men jeg kan da godt forstå, hvis man har følelsen af, at man står i orkanens øje lige nu. Særligt når der foregår så meget, som der gør lige nu, og man har valgt at stå i en anden organisation end den, der har overenskomsten, fortæller hun til DR Fyn.

Derfor tror hun, at der må være rigtig meget pres på dem, der ikke er medlem af en traditionel fagforening, som netop nu er i gang med at forhandle om løn- og ansættelsesvilkår.

- Dem tænker jeg, at man gerne vil have, og man kan jo også godt se, at man ikke er med til at kæmpe for det, der foregår i København lige nu, siger Nina Skov-Lauridsen.

Gensidig respekt og ligeværd



For at komme problematikken til livs har Venstre i Odense opstillet et konkret forslag.

De kræver, at kommunen skriver frit fagforeningsvalg ind i kommunens personalepolitik.

- Vi vil i Venstre ikke blande os i, hvilken fagforening man melder sig ind i. Men melder man sig ind i en anden, end de traditionelle, så skal man ikke mobbes og tro, at man ikke er en del af det fællesskab, man færdes i, forklarer Christoffer Lilleholt (V) til DR Fyn.

Den truende storkonflikt på det offentlige arbejdsmarked, har givet følelserne frit spil. Men det er ikke nødvendigt at skrive det ind i politikken, mener Socialdemokratiets Kasper Ejlertsen.

- Der er ikke nogen, der skal føle sig mobbet. Derfor skal man lokalt gå til sin leder eller sin tillidsmand, så man kan komme mobningen til livs, siger han.