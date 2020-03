Guitarhelten med den svære bagage

Historien om Eric Clapton er ikke kun fortællingen om et guitartalent i særklasse. Det er også en beretning om svigt, misbrug og alt for mange dødsfald.

Faderen, en canadisk soldat, drog i krig under graviditeten, og Eric voksede op hos sin mormor og hendes mand i den tro, at de var hans forældre, og moren en storesøster.

Hun blev siden gift med en anden canadisk soldat og forlod sønnen.

Ganske passende blev blues det store kald for Clapton, der som 15-årig for alvor tog fat på guitaren. Året efter røg han ud af kunstskolen, fordi han brugte alt sit krudt på musik.

I stedet ernærede han sig som gademusikant for siden at rykke videre til pubber og til sidst regulære orkestre.

Den professionelle karriere kom i gang, da han i 1963 blev medlem af The Yardbirds, der skabte opmærksomhed om hans evner.

Clapton fik omdømme som Storbritanniens bedste guitarist og som medlem af supergruppen Cream, der hittede med "Sunshine of Your Love".

Mod slutningen af 1960'erne samlede Clapton sit eget band, Derek and the Dominos, og udgav "Layla and other Assorted Love Songs" med kæmpehittet "Layla".

Sangen var inspireret af Claptons ulykkelige forelskelse i George Harrisons kone, Pattie Boyd, som sendte Clapton ud i et heroinmisbrug.

Siden lykkedes det indsmigre sig hos hende, og Clapton blev heroinen kvit. Til gengæld begyndte han at drikke voldsomt, hvilket fik hans personlighed til at ændre sig fra indelukket til udadvendt.

Altimens hittede Clapton med Bob Marley-coveret "I Shot The Sheriff", "Wonderful Tonight" og en version af J.J. Cales "Cocaine".

Den tvivlsomme livsstil fortsatte imidlertid op i 1980'erne, hvor vold, utroskab og fertilitetsproblemer prægede hans liv med Pattie Boyd.

Ægteskabet gik i stykker, og i 1990 mistede han tre af sine musikere i en helikopterulykke. Året efter indtraf så den ultimative tragedie, da Claptons fireårige søn faldt ud af et åbent vindue på 53.-etage.

Ulykken fik guitaristen til at skrive balladen "Tears in Heaven", der blev et af hans største hits.

Siden har Clapton fået tre børn med Melia McEnery, som han blev gift med i 2001. I 1998 startede han sit eget afvænningscenter, og verdensstjernen siger selv, at han har svært ved at forstå, at han har overlevet alt det, han har udsat sig selv for.

Trods nedturene anerkendes Clapton som en af rockmusikkens allerstørste guitarhelte. Han er som den eneste nogensinde blevet indlemmet i rockmusikkens "Hall of Fame" tre gange.