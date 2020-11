Grundloven bruges på ny måde i sag mod bande

Torsdag har det vist sig i Østre Landsret, at Grundloven også kan bruges til at stoppe en voldelig og kriminel bande.

Egentlig var formålet med en bestemmelse i Grundloven om at opløse voldelige foreninger at ramme for eksempel nazi-grupper og andre yderligtgående foreninger, der truer demokratiet ved brug af vold.

Og det er ikke så overraskende, lyder vurderingen fra Jørgen Albæk Jensen. Han er professor emeritus ved Aarhus Universitet, og hans speciale er blandt andet statsforfatningsret.

- Reglen siger jo ikke noget om, at den kun gælder politiske foreninger. Men det er rigtigt, at hvis man går baglæns i retshistorien, så kan man se, at det var primært det, man havde i tankerne, siger Jørgen Albæk Jensen.

I Grundloven står: "Foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom".

- Formuleringen dækker alle foreninger, der virker ved vold eller ved anstiftelse af vold, forklarer Jørgen Albæk Jensen.

- Det er helt efter bogen, at regler kan komme i anvendelse til andet end det, de oprindeligt er tiltænkt, så længe det bare dækker ordlydsmæssigt, siger han.

I dommen skriver Østre Landsret netop, at demokratiet ikke behøver at være truet, før en forening kan forbydes.

Kriminelle grupper, der begår forbrydelser for egen vindings skyld, ligger langt fra de politiske grupper, som Grundloven oprindeligt skulle ramme, hedder det i dommen.

Men alligevel finder landsretten, at bestemmelsen kan bruges til "at værne samfundet mod enhver forening med et ulovligt øjemed uanset fraværet af en direkte trussel mod demokratiet".

Torsdagens afgørelse giver mulighed for nye lignende sager, siger Jørgen Albæk Jensen om perspektivet.

- Man har mulighed for at skride ind overfor andre typer af organiseret bandekriminalitet. Det må blive konsekvensen af denne dom, at man har mulighed for, hvis man vil, at skride over for for eksempel Hells Angels og Bandidos.

- Men det kræver, at man skal igennem endnu en retssag. Det kan ikke gøres administrativt, fastslår professoren.

Retssagen om Loyal To Familia har været særdeles omfattende. En særlig efterforskningsgruppe har i adskillige måneder samlet oplysninger til sagen. I byretten lagde den beslag på 25 retsmøder, og i landsretten blev det til mere end ti.