Grundejere skal søge om lov til kystsikring i kommunen

Det fremgår af et lovforslag, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) torsdag fremsætter i Folketinget. Lovforslaget skal træde i kraft 1. september 2018.

Grundejere med udsatte sommerhuse, som ligger faretruende tæt på havet, skal fremover kun søge om lov til at lave kystsikring ét sted: Hos kommunen.

Lovforslaget er inspireret af stormen Urd, der rasede i julen 2016 med vindstød op til 37,8 meter i sekundet ved Thorsminde.

Hidtil har grundejerne skullet søge såvel Kystdirektoratet som kommunen. Fremover kan kommunen give en tilladelse efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet hjælper stadig kommunerne med at vurdere den tekniske kvalitet af kystbeskyttelsen ved fællesprojekter. De rækker over længere kyststrækninger, hvor flere grundejere deltager.

Miljø- og Fødevareministeriet sender en vejledning i høring. Den skal hjælpe kommunerne med, hvordan udgifterne skal fordeles mellem de grundejere, som får gavn af kystbeskyttelsen.

Samtidig har ministeriet et rejsehold i oversvømmelse og erosion (nedslidning). Holdet kan undervise kommunernes medarbejdere.

Ministeren mener, at der har været for mange eksempler på, at der kan gå år, fra grundejere søger om kystsikring, indtil ejendommene kan blive beskyttet.

- De seneste års storme og oversvømmelser har med al tydelighed vist os, at det skal gå langt hurtigere. Kommunerne får nu kompetencen til at afgøre kystbeskyttelses-sager, siger Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.

Kommunerne er klar, siger Jacob Bjerregaard, som er formand for miljø- og forsyningsudvalget i Kommunernes Landsforening.

- Det er fortsat grundejerne selv, der har ansvaret for at beskytte deres grund, men med fremtidens klimaændringer er der behov for flere fælles løsninger mellem grundejere, siger Jacob Bjerregaard.