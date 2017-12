Grove ord på Facebook giver høje bøder til advokater

I to forskellige sager om bemærkninger på Facebook er advokater blevet pålagt høje bøder, fordi de gik over grænsen for, hvordan en advokat bør opføre sig.

Retssagen skyldes, at Bent Jensen i bogen "Ulve, får og vogtere" har påstået, at Jan Aage Jeppesen var skyld i, at flere østtyske borgere havnede i østtyske fængsler.

I sagen ønsker Jan Aage Jeppesen rettens ord for, at udsagnet er ubeføjet. Processen har bølget frem og tilbage mellem byret, landsret og Højesteret.

På sin facebookside skrev Jeppesen i februar i år om udviklingen i sagen og kritiserede i den forbindelse Németh.

Nemeth svarede igen med to kommentarer. I den ene skrev han "En STASI STIKKER SOM JAN AAGE J HAR INGEN ÆRE!!". Advokaten nøjedes med at underskrive sig Karoly.

I Advokatnævnet har han påstået, at han skrev som privatperson, men nævnet er uenig. Han gik langt videre, end hans arbejde for Bent Jensen tilsiger, og kommentarerne er i strid med god advokatskik, fremgår det af afgørelsen.

Opførslen udløser en bøde på 100.000 kroner, og nævnet bemærker i den forbindelse, at Németh senest i 2015 fik en bøde på 60.000 kroner. Advokaten oplyser til Ritzau, at han har indbragt afgørelsen for retten.

I øvrigt tager Københavns Byret fat på injuriesagen mod Bent Jensen 29. januar.

I forvejen har koldkrigshistorikeren været midtpunkt i en injuriesag af enormt omfang. Journalist Jørgen Dragsdahl blev af Bent Jensen beskyldt for at have været agent for KGB, og opgøret endte i Højesteret med, at Jensen blev idømt en bøde på 10.000 kroner.

Desuden skulle han betale en godtgørelse på 100.000 til journalisten, som han havde krænket.

I en anden sag om advokaters optræden på Facebook har Højesteret tirsdag stadfæstet Advokatnævnets afgørelse i en sag mod advokat Hans Boserup. Også her er sanktionen en bøde på 100.000 kroner.

Boserup havde på et dagblads facebookside beskyldt vidner i en straffesag om voldtægt for at have afgivet falsk forklaring. Højesterets dom er en skærpelse i forhold til tidligere afgørelser i by- og landsret. Her landede man på henholdsvis 50.000 og 20.000 kroner.