Grønne organisationer jubler: Klimamål er historiske

Det vækker begejstring hos både Greenpeace og Danmarks Naturfredningsforening, at SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet tilsyneladende er blevet enige om, at Danmark skal reducere drivhusgasser med 70 procent i 2030.

- Det er helt vanvittigt ambitiøst. Jeg kan næsten ikke få armene ned. Det gør Danmark til et af de mest klimaambitiøse lande i hele verden, og havde du spurgt mig for et år siden, om vi ville ende her, havde jeg sagt nej.

- Jeg er utroligt glad i dag, siger præsident for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

Mads Flarup Christensen, generalsekretær i Greenpeace Norden, stemmer i.

- Det vil være en historisk bedrift både at sætte det her mål og ikke mindst indfri det. Hvis en S-ledet regering kan lande det her, vil det være en kæmpe sejr for både klimaet og de danske vælgere, siger han i en pressemeddelelse.

Onsdag aften mødes Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten på Christiansborg for at diskutere klima. Ifølge et af de partier, der deltager i forhandlingerne, så er der nu enighed om, at Danmark skal reducere drivhusgasser med 70 procent i 2030.

De Radikale var dog ikke med i mødet. Dermed er det ikke alle fire partier i forhandlingerne om dannelsen af en ny regering, som står bag klimamålet.