Grønlandsk valg giver minemodstandere flertal i parlamentet

Onsdag er valget afgjort. Og resultatet viser, at partierne Inuit Ataqatigiit (IA) og Naleraq, som begge er imod projektet, tilsammen kan danne flertal i Inatsisartut.

Et af de helt store temaer for valget i Grønland til Inatsisartut, parlamentet, har været et stort mineprojekt nær byen Narsaq i Sydgrønland.

Det skal 16 mandater til flertal. IA - valgets store vinder - ender med 12 mandater. Naleraq får fire.

Det kan have afgørende betydning for mineprojektets skæbne.

Projektet med at udvinde sjældne jordarter fra Kuannersuit/Kvanefjeld har været på tegnebrættet i flere år. Selskabet Greenland Minerals har opereret i Grønland siden 2007 med det formål at åbne en mine i Kvanefjeldet.

Det har derfor også været et tema ved tidligere valg. Men det fik ny fokus, efter at en miljørapport om projektet blev godkendt af Naalakkersuisut, Selvstyret.

Rapporten er sendt i offentlig høring til 1. juni. Herefter er det op til politikerne, om der skal gives tilladelse til projektet. Derfor er valget også blevet set som et valg for eller imod minedriften.

IA-formand Múte Bourup Egede understreger onsdag, efter at valgresultat er endeligt, at IA vil stoppe projektet.

- Det holder vi fast i. Vi skal lytte til de vælgere, der er urolige. Vi siger nej til uranudvinding, siger Múte Bourup Egede til KNR.

Fortalere for mineprojektet mener, at det vil give Grønlands økonomi et stort rygstød. Ifølge mineselskabet ventes projektet at kunne skabe godt 300 lokale arbejdspladser.

Modstandere frygter for konsekvenser for natur og miljø, da udvinding af uran blandt andet er et biprodukt af minedriften.

Forud for valget viste meningsmålinger foretaget for de grønlandske medier KNR og Sermitsiaq.AG, at størstedelen af den grønlandske befolkning er imod projektet.

Det står endnu ikke klart, hvem IA vil søge at danne regering med. Men Naleraq er blevet nævnt som et oplagt bud, netop på grund af partiets holdning til mineprojektet.