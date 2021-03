Grønlandsk regeringsparti støtter nu omstridt mineprojekt

Men nu bakker partiets formand, Erik Jensen, op om projektet, som har været undervejs i over et årti.

- Vi har et partipolitisk program, som vi skal forholde os til, og der står, at Kuannersuit-projektet skal igangsættes, men kun hvis det lever op til råstofloven, siger Erik Jensen til radio- og tv-stationen KNR.

Emnet er øverst på dagsordenen under det grønlandske parlamentsvalg, der finder sted 6. april, hvilket er samme dag som kommunalvalget i Grønland.

På grønlandsk kendes mineprojektet som Kuannersuit-projektet. Der er frygt for kemisk og radioaktiv forurening fra den planlagte mine, der blandt andet skal udvinde radioaktivt uran og sjældne jordarter. Projektet ventes at skabe over 300 grønlandske arbejdspladser.

Formanden for Siumut mener dog ikke, at der er forskel på hans udtalelser i forhold til sidste uge.

Her henviste han også til partiprogrammet, men at det ikke var afklaret internt, hvordan partiet ville forholde sig.

- Hvis der bliver levet op til råstofloven, der er vedtaget af hele Inatsisartut (parlamentet, red.), så skal man igangsætte de råstofaktiviteter, der er rundt omkring.

- Men Kuannersuit er meget anderledes i forhold til andre store projekter, så det er noget, vi vil diskutere i partiet. Vi skal være helt skarpe, og vi vil gerne vende tilbage om det på et senere tidspunkt, sagde Erik Jensen til KNR.

I sidste uge meldte partiet Inuit Ataqatigiit, IA, klart ud, at det vil stoppe det omstridte mineprojekt i Sydgrønland.

Oppositionspartiet kritiserede Siumut for ikke at melde klart ud. IA var i forvejen modstander, men gik skridtet videre ved at forpligte sig til at droppe projektet.

Partiet står i en meningsmåling til at få flere mandater end Siumut, som har regeringsmagten i dag.

Siden Siumuts landsmøde sidste år har der været tvivl om partiets holdning til mineprojektet. Usikkerheden var medvirkende til, at partiet Demokraterne forlod regeringskoalitionen efter knap ti måneder.

På samme møde blev landsstyreformand Kim Kielsen afsat som formand for Siumut. Han er dog fortsat regeringsleder.

Grunden til den ekstra betænkningstid i Siumut var blandt andet restriktionerne på grund af coronavirus, som besværliggjorde borgermøder.

- Og så var der nogle videnskabelige dokumentationer, som der ikke var helt styr på, og derfor ville vi gerne have forlænget høringsperioden.

- Der er jo et ramaskrig i Sydgrønland, og det er helt forståeligt, og netop for at undgå den splittelse på baggrund af dette projekt ville vi gerne have en samlet plan for det, og det var, hvad vi foreslog Demokraterne, siger Siumuts formand, Erik Jensen, til KNR.