Grønlands valgvinder: Vi har fået roret til at styre landet

Partiet er nu blevet givet roret "til at styre landet i de næste fire år", siger han til KNR.

Formand for partiet Inuit Ataqatigiit (IA) Múte Bourup Egede, der blev det grønlandske valgs store vinder, takker onsdag morgen vælgerne i Grønland.

- Tak til jer alle sammen. Tak for jeres tillid. Nu har I givet os roret til at styre landet i de næste fire år, siger partiformanden.

IA blev ved valget til Inatsisartut, Grønlands parlament, det største parti, og partiet skal derfor nu forsøge at danne regering.

Selv blev Múte Bourup Egede også valgets store stemmesluger. Han fik 3380 personlige stemmer, mens nummer to, Siumuts Kim Kielsen, fik 1841 stemmer.

Under en partilederrunde på KNR sagde IA-formanden onsdag morgen, at der skal drikkes en kop kaffe, inden han skal forsøge at danne en regering.

- Vi starter med en kop kaffe, og derfra vil vi tage de forskellige skridt til at begynde forhandlingerne, og så må vi se på de forskellige muligheder for samarbejde. Og vi må se, hvor bred en koalition det bliver, sagde han ifølge DR.

Der kræves 16 mandater til et flertal. IA har med 36,6 procent af stemmerne fået 12 mandater.

IA har ikke på forhånd givet udtryk for, hvem partiet vil søge at danne regering med.

Men en mulighed er partiet Naleraq, der blev det tredjestørste parti og fik 4 mandater.

Hvis IA lykkes med at danne regering, vil det være blot anden gang siden 1979, at Siumut ikke står i spidsen for Naalakkersuisut, Selvstyret. IA ledede regeringen fra 2009 til 2013.

Formand for Siumut Erik Jensen ønskede under partilederrunden IA tillykke med sejren.

- Vi ønsker Inuit Ataqatigiit tillykke med valget. Nu er vi spændte på, hvad forhandlingerne bringer de kommende dage, sagde Erik Jensen til Múte Bourup Egede.