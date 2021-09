Grønlands udenrigsminister vil afskaffe ordet rigsfællesskabet

Rigsfællesskabet dækker over et dansk overherredømme, mener Grønlands udenrigsminister, Pele Broberg.

Grønlands minister for udenrigsanliggender, Pele Broberg, ser gerne ordet "rigsfællesskabet" afskaffet, fordi det ifølge ham er et skalkeskjul for et dansk overherredømme over Grønland.

Han vil ikke længere bruge ordet om forholdet mellem Danmark og Grønland.

Det siger Broberg i et interview med Berlingske.

- Det er en vigtig distinktion. Ordet antyder ligesom, at det er vores alle sammens. Men det er det jo ikke. Det er Danmarks, lyder det.

Rigsfællesskabet er en betegnelse for forholdet mellem de tre dele af det danske kongerige, Danmark, Grønland og Færøerne.

Begrebet står ikke i Grundloven, men bruges ofte, eksempelvis i politiske taler.

- Problemet er, at det lovliggør alt det, som Danmark gjorde i 1953 og påstår, at vi har været fælles om det hele, for det har vi jo ikke, siger Broberg om grundlovsændringen af 1953.

Den ændring afsluttede Grønlands status som koloni.

Broberg foretrækker betegnelsen "det danske rige", fordi det så står klart, hvem der har magten, siger han til Berlingske.