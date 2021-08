En vaccinekoordinator har sagt op, efter at hun angiveligt blev presset til at lade en borgmester og embedsmænd springe foran i vaccinekø, skriver mediet Sermitsiaq. (Arkivfoto)

Grønlands sundhedsminister påtaler forlomme i vaccinekø

Vaccinekoordinator følte sig presset til at lade borgmester springe foran i kø. Kommunen har nu fået påtale.

Det er blevet påtalt, at borgmesteren i den grønlandske kommune Sermersooq, Charlotte Ludvigsen, hvor Nuuk ligger, sprang foran i vaccinekøen.

Det siger Kirsten L. Fencker, der er naalakkersuisoq for sundhed, hvilket svarer til sundhedsminister, til mediet Sermitsiaq.

- Naalakkersuisut har reageret og påtalt den tilsyneladende hændelse til Kommuneqarfik Sermersooq, straks der blev viden om den, skriver Kirsten L. Fencker ifølge Sermitsiaq.

- Udbud af vaccinationer har været prioriteret i grupper, og der vil derfor gøres opmærksomhed på, at anden fremgangsmåde ikke accepteres. Situationen er uheldig, men kan desværre ikke omgøres, skriver hun.

Ifølge vaccinekoordinator Anna Wangenheim lagde en embedsmand fra kommunen pres på hende ved at true med at trække kommunens støtte til et vaccinearrangement.

Torsdag 22. juli blev der ifølge KNR tilbudt vacciner til alle, der kom forbi skolen USK i Nuuk fra klokken 14 til 17, skriver KNR.

Gravide, ammende og gangbesværede stod ifølge mediet i kø i timevis.

Allerede inden 17 blev det dog meddelt, at de var løbet tør for vacciner.

Ifølge KNR har en embedsmand undervejs bedt om at komme foran i køen sammen med borgmesteren og tre andre embedsmænd. Ellers ville de trække deres støtte til vaccinearrangementet.

Vaccinekoordinator Anna Wangenheim valgte herefter at sige sit job op.

Kommunen benægter forløbet, skriver Sermitsiaq. Ifølge kommunen skyldes uoverensstemmelserne med vaccinekoordinatoren generel utilfredshed med vaccinearrangementet.

Borgmester Charlotte Ludvigsen har dog undskyldt, at hun fik særbehandling.

- Undskyld, jeg har begået en fejl. Jeg kom foran i køen, og det vil jeg gerne undskylde for. Det var aldrig min mening at komme foran, og jeg vidste ikke, at der ikke var nok vacciner til alle, sagde hun til KNR.