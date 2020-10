Grønlands landsstyreformand vil bestemme egen udlændingepolitik

For bedre at holde fast i det grønlandske sprog og kultur vil landsstyreformand, Kim Kielsen, have, at Grønland selv får ansvar for udlændingeområdet. Det hører i øjeblikket under Danmark.

Det har landsstyreformanden, som er formand for partiet Siumut, sagt i en pressemeddelelse, skriver det grønlandske medie KNR.

Det er blandt andet en række større byggeprojekter såsom lufthavns- og hotelbyggeri, der er baggrunden for, at Kim Kielsen mener, at det vil være godt at hjemtage ansvarsområdet.

Han vurderer nemlig, at flere fra udlandet vil søge mod Grønland for at få arbejde.

- Vi skal udvikle vores land. Vi skal byde velkommen til dem, der kommer hertil for at arbejde og skabe fremgang, men det skal være på vores betingelser. Kommer man til vores land for at arbejde, skal man lære vores sprog, og man skal forstå vores kultur, siger Kim Kielsen i meddelelsen ifølge KNR.

En eventuel hjemtagelse af området kan ske kun efter forhandlinger med den danske stat.

Det skyldes, at Grønland er en del af kongeriget Danmark, som består af Grønland, Danmark og Færøerne. Det kaldes også rigsfællesskabet.

På grund af Grønlands selvstyreordning er der nogle ansvarsområder, som reguleres fra Grønland, mens andre - eksempelvis udlændingeområdet - hører under Danmark.

Grønland overtog senest et ansvarsområde i 2009, skriver KNR. Dengang var det ansvaret for gymnasiale uddannelser.

Ikke alle i den grønlandske regering støtter idéen om at hjemtage ansvarsområdet.

- Det er ikke noget, han siger på vegne af koalitionen, siger Nivi Olsen fra partiet Demokraatit til KNR.

Foruden udenrigsanliggender har Danmark også myndighed over de retlige anliggender, herunder politi, straffesager og domstole.

Det samme gælder forsvars- og sikkerhedspolitik, valuta- og pengepolitik samt statsborgerskab, fremgår det af den grønlandske regerings, Naalakkersuisuts, hjemmeside.