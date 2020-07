Artiklen: Grønlands første smittetilfælde i to måneder er til søs

Coronasmittet havde landgang i Grønland i et par timer torsdag. Fredag er den smittede tilbage på skibet.

En person om bord på et forskningsskib til søs i Sydgrønland er testet positiv for coronavirus.

Vedkommende blev testet i Nanortalik Sundhedscenter i Vestgrønland torsdag.

Det oplyser Grønlands regering, Naalakkersuisut, i en pressemeddelelse fredag.

Det er første gang siden 25. maj, at der er registreret smitte med coronavirus i Grønland.

Der er 2 passagerer og 15 besætningsmedlemmer om bord på skibet. De har alle haft landgang i Nanortalik i et par timer torsdag.

Skibet befinder sig fredag aften igen til søs og er blevet bedt om at indstille sejladsen og undgå kontakt med befolkningen.

Forud for indrejsen til Grønland var den pågældende person blevet testet negativ for coronavirus to gange. Vedkommende har ingen symptomer på coronavirus.

Grønlandske myndigheder er gået i gang med at klarlægge detaljerne omkring forløbet. Eventuelle nære kontakter til den smittede er i gang med at blive opsporet.

Sidste gang Grønland registrerede et nyt coronatilfælde var 25. maj. Før da var der gået 11 uger uden nye smittede.

Grønland registrerede sit første smittetilfælde 16. marts. Med det seneste smittetilfælde er landet oppe på i alt 14 bekræftet smittede. De fleste tilfælde er registreret i hovedstaden, Nuuk.

I seneste opgørelse torsdag formiddag lokal tid var status, at i alt 5645 personer er blevet testet for coronavirus i Grønland.

I Grønlands nuværende corona-anbefalinger bliver folk opfordret til at holde afstand og undgå fysisk kontakt.

Hvis en person udvikler symptomer, bør vedkommende gå i hjemmekarantæne og undgå at møde op i et sundhedscenter.

Har man symptomer, bør man i stedet ringe, lyder anbefalingen.