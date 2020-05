Grønlands Kim Kielsen præsenterer ny koalition og øget flertal

Grønlands selvstyreformand, Kim Kielsen, har fredag præsenteret sin nye koalition.

Den giver ham et flertal i det grønlandske parlament, Inatsisartut, på 17 mandater ud af de samlede 31.

Det skriver mediet Sermitsiaq.AG.

Med i koalitionen kommer nu også det socialliberalt parti Demokraterne. I koalitionen er allerede det socialdemokratiske Siumut og Nunatta Qitornai, der på dansk kaldes Vort Lands Efterkommere.

- Vi har sammen analyseret, hvordan vi kan opnå vores mål. Vi har opnået mange ting indtil videre, men nye udfordringer er på vej. Vi er glade for, at Demokraterne vil nu være en del af koalitionen, siger Kim Kielsen på et pressemøde.

Den fungerende formand for Demokraterne, Nivi Olsen, erklærede sig allerede for flere uger siden klar til forhandlinger om at gå i koalition.

Men hun understreger, at beslutningen ikke har været let.

- Det er en stor dag for vores parti, og jeg vil sige, at det ikke har været en let beslutning at blive en del af koalitionen. Vi kunne have valgt blot at se på udefra, men det er ikke en del af vores identitet at være passive. Vi tager ansvar og skal nu være en del af koalitionen, siger Nivi Olsen ifølge Sermitsiaq.AG.

- Vores krav for at gå i koalition har været, at der ikke skal indføres nye skatter og afgifter.