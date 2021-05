Grønland vil kickstarte handel med ministerbesøg fra USA

Han skal blandt andet mødes med Grønlands ansvarlige for erhverv, handel, klima og udenrigsområdet i Grønland - naalakkersuisoq Pele Broberg.

USA's udenrigsminister, Anthony Blinken, besøger mandag Danmark inden et møde i Arktisk Råd senere på ugen.

De to skal mødes flere gange i løbet af ugen, og her vil Broberg særligt tale handel med sin amerikanske kollega.

- Jeg håber at få noget ud af mødet, som vedrører handel og erhverv - og som kan sørge for bedre handelsrelationer, siger han.

Han peger på, at den amerikanske udenrigsminister er en indfaldsforbindelse til mange muligheder i USA.

- Vi har forhåbninger om, at vi kan få kickstartet en handelsaftale baseret på frihandel, siger han.

På torsdag lander Anthony Blinken i Grønland, hvor han ifølge KNR bliver den fjerde amerikanske udenrigsminister, der kommer på besøg.

Det har Colin Powell, Hillary Clinton og John Kerry gjort før ham. For to år siden skulle hans forgænger, Mike Pompeo, også have lagt vejen forbi Grønland. Det blev dog aflyst.

Pele Broberg ser gerne, at forholdet til USA de næste år udvikler sig som i resten af verden med en øget globalisering.

- Hvor vi blandt andet kan sælge vores varer bedre til andre lande, herunder USA, og dermed forhåbentlig også få højere pris for det til forbrugernes gavn.

I forholdet til Danmark arbejdes der modsat mod mere selvstændighed.

- Når vi begynder at tage mere og mere ansvar, håber vi selvfølgelig, at forholdet til Danmark udvikler sig på samme måde, hvor Danmark træder i en mere tilbagetrukket rolle, lyder det fra Pele Broberg.

Han mødtes søndag med Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod (S). Her blev der dog ikke blevet talt om USA, men i stedet vendt andre uformelle emner, fortæller han.

- Møderne, vi kommer til at holde med USA, er nok lidt anderledes end dem, Danmark kommer til at holde, siger Pele Broberg.

Jeppe Kofod har søndag også holdt møde med Færøernes udenrigs- og kulturminister, Jenis av Rana.

På et pressemøde efter mødet understreger Kofod, at han ikke frygter, at USA slår en kile i forholdet til Grønland.

- Vi støtter, at Grønland har tættere handelsforbindelser til USA, som er et stort ønske. Det bakker vi selvfølgelig også op om - også for Færøernes vedkommende, siger udenrigsministeren.