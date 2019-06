Grønland vil bede Danmark om hjælp til svigtede børn

Det står klart, efter at Inatsisartut, Grønlands Landsting, tirsdag har vedtaget et forslag om, at den grønlandske regering, Naalakkersuisut, skal bede Danmark om hjælp til børn i Tasiilaq på Grønlands østkyst og resten af Grønland.

Forslaget kom i kølvandet på DR-dokumentaren "Byen hvor børn forsvinder". Her fremgår det blandt andet, at seksuelt misbrug af børn fortsat er et stort problem i Grønland - særligt i området Tasiilaq.

Forslaget er blevet fremsat i fællesskab af Samarbejdspartiet, IA, Atassut, Demokraterne og Partii Naleraq. Dermed var der på forhånd sikret et flertal.

Martha Abelsen, naalakkersuisoq for sundhed, sociale anliggender og justitsområdet, sagde først til KNR, at hun mente, at man først burde kortlægge spørgsmålet, inden man skulle bede om yderligere hjælp.

Men efterfølgende valgte hun alligevel at bakke op om forslaget.

I en nyhed på den grønlandske regerings hjemmeside tirsdag fremgår det, at der torsdag var et borgermøde i Tasiilaq, hvor det blev diskuteret, hvad man kan gøre i fremtiden.

Her var budskabet ifølge regeringen, at hjælpen bør koordineres grundigt, før der bliver rettet en henvendelse til Danmark.

- De mulige sproglige udfordringer mellem for eksempel en dansk psykolog og en grønlandsksproget borger optager borgerne.

- Deres tidligere erfaringer har vist, at selvom der er en tolk til at bistå dem, føler de ikke, at de kan udtrykke sig 100 procent, når samtalen foregår på to forskellige kulturer og sprog.

- Vi må derfor finde en fælles løsning, før vi henter hjælp udefra, udtaler Martha Abelsen, naalakkersuisoq for sundhed, sociale anliggender og justitsområdet, på hjemmesiden.

Puk Draiby, generalsekretær i Foreningen Grønlandske Børn, mener, at det er godt, at der kommer hjælp udefra.

- Vi har set, at nogle børn har akut brug for, at deres sager bliver behandlet og har brug for behandling. Hvis man ikke kan løse det selv, er det godt, at der kommer hjælp udefra, siger hun til Ritzau.

Hun mener dog, at det er vigtigt, at løsningen bliver langsigtet.

- At flyve nogle flere mennesker ind, der løser nogle problemer her og nu og rejser ud igen, løser det ikke på den lange bane. Så lokalsamfundet skal i spil.