Grønland sætter kulderekord på den nordlige halvkugle

Det har World Meteorological Organization (WMO), FN's organ for vejr, klima og vand, onsdag bekræftet.

Selv om det er ny rekord, er der på ingen måde tale om en ny måling. Temperaturen blev således målt 22. december 1991.

Temperaturen blev registreret i 3105 meters højde midt på indlandsisen tæt på det topografiske højdepunkt.

Den er først blevet opdaget nu, efter at data fra en automatisk målstation, der blev anvendt til forskning i 1990'erne, er blevet gennemgået.

Målstationen var opsat af University of Wisconsin-Madison på et sted kaldet Klinck i forbindelse med et projekt, hvor man borede iskerner.

En klimahistoriker gjorde WMO opmærksom på målingen, og efterfølgende har en ekspertgruppe under WMO gennemgået og verificeret data og udstyr.

John Cappelen, der er klimatolog hos DMI, har været med i gruppen.

- Det er en meget lav temperatur, men det kommer ikke som en overraskelse, at man kan komme ned omkring minus 70 grader på indlandsisen under særlige meteorologiske forhold, siger John Cappelen.

- Det siger noget, at der er store kontraster i Jordens klima. De seneste mange år har man især talt om varmerekorder, men den her rekord viser, at der kan være meget store forskelle i temperaturerne, siger han.

Den tidligere kulderekord på den nordlige halvkugle var minus 67,8 grader. Den er blevet sat to gange i Rusland i henholdsvis Verkhoyanksk i februar 1892 Oimekon i januar 1933.

Den koldeste temperatur på Jorden lyder på minus 89,2 grader på Antarktis i juli i 1983.

Analyser af satellitbilleder tyder på, at der har været temperaturer lavere end minus 90 grader, men de aldrig blevet verificeret.

Den officielle kulderekord i Danmark blev sat 8. januar 1982 i Hørsted i Thy, hvor termometeret viste minus 31,2 grader.