Grønland lufter planer om nye kontorer i USA og Kina

- Vi ved, at det betyder rigtig meget for samarbejdet med disse lande, hvis der åbnes en repræsentation, siger landsstyremedlem Ane Lone Bagger, der har ansvar for udenrigsanliggender.

Det primære formål er ifølge Ane Lone Bagger at åbne døre for handel. Færøerne, der også er en del af Rigsfællesskabet, åbnede tidligere på året en repræsentation i Kina.

- Færøerne er vores konkurrent, når det gælder eksport af torsk og andre fiskeprodukter, og vi vil gerne have samme vilkår, som Færøerne får i Kina, siger Ane Lone Bagger til Berlingske.

Grønland har allerede en repræsentation på den danske ambassade i Washington.

Meldingen fra Siumut kommer, efter at USA i maj bekræftede, at man arbejder på at åbne et konsulat i Nuuk for første gang siden 1953.

USA har løbende luftet sin interesse for Grønland, siden præsident Donald Trump i august foreslog at "købe" øen.

I forrige uge besøgte en højtstående amerikansk delegation Nuuk. Og nu skal der handles, mens der er stor international interesse for Grønland, mener Ane Lone Bagger.

Hun afviser samtidig, at en øget amerikansk interesse vil skabe splittelse i Rigsfællesskabet.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) byder initiativet velkommen.

- Vi vil kunne støtte det, fordi det kan være med til for eksempel at få grønlandsk handel med omverdenen til at fungere bedre og i det hele taget få Grønland placeret internationalt, siger han ifølge Berlingske.