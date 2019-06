Grønland lemper lov om alkohol og udvider salgstiderne

I marts sidste år blev det forbudt at reklamere for alkohol på Grønland. Tidsrummet, hvor butikker må sælge alkohol, blev indskrænket. Og drikkevarer med en vis alkoholprocent skulle gemmes væk i butikkerne.

Tiltagene skulle være med til at forebygge alkoholmisbrug.

Men i sidste uge blev ændringerne rullet tilbage, og loven om alkohol på Grønland blev lempet. Til stor undren for Red Barnet, fortæller formand for Red Barnet i Grønland Jonna Ketwa.

- Vi er bekymrede for, hvad der så skal ske. For problemerne er der. Vi undrer os over, at man ruller lovgivningen tilbage uden at have alternativer.

Landsstyret i Grønland vedtog lempelsen af alkohollovgivningen i november sidste år, kort tid efter at Grønland havde fået en ny regering.

Med ændringen skal butikker ikke længere gemme alkohol væk. Det er også igen tilladt at reklamere for alkoholiske drikkevarer. Og butikker må sælge alkohol mellem klokken 10 og 20 fra mandag til lørdag.

Før måtte de sælge øl, vin og anden alkohol fra klokken 9 til 18 på hverdage og lørdag kun fra klokken 10 til 14.

Den lettere adgang til alkohol er et problem, fordi alkohol er tæt knyttet til sociale problemer i Grønland, påpeger Jonna Ketwa.

- Vi ved, at en masse unge mennesker har vanskeligheder med at styre rusmidler og udvikler misbrug. At en del selvmord bliver begået af unge, der er påvirket, siger hun og fortsætter:

- Vi ved, at en del vold, voldtægter og andre seksuelle overgreb foregår i påvirket tilstand, og at mange børn vokser op i hjem med misbrug.

Lovændringen står i kontrast til det fokus, der aktuelt er på omsorgssvigt af børn i Grønland. I begyndelsen af juni vedtog et flertal i Grønlands landsting, Inatsisartut, at bede Danmark om hjælp til misbrugte børn.

Det var dog småt med detaljer om, hvordan hjælpen skal komme til udtryk.

Også Aaja Chemnitz Larsen, der netop er genvalgt til Folketinget for partiet Inuit Ataqatigiit (IA), har givet udtryk for, at hun vil have den kommende regering i Danmark til at yde penge til en katastrofefond.

Ofre i Grønland skal kunne søge fonden om støtte.

- Det spiller rigtig dårligt sammen, siger hun om lempelsen af alkoholloven og efterspørgslen på hjælp til socialt udsatte børn i Grønland.

Hendes parti - Inuit Ataqatigiit - var med i den tidligere regering på Grønland, som vedtog de strammere regler for salg af alkohol.

- Der er sket en liberalisering, fordi Demokraterne, der er kommet ind i regeringen, ikke ønsker, at der skal være begrænsninger i forhold til salg af alkohol. Det er vi meget imod i det parti, jeg repræsenterer.

- Med liberaliseringen frygter vi, at man kommer til at se et øget forbrug og misbrug af alkohol de kommende år, hvilket vi mener, vil gå ud over udsatte børn og unge i Grønland, siger Aaja Chemnitz Larsen.