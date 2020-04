Siden slutningen af marts er der ikke registreret nogle nye smittede med coronavirus i Grønland, oplyser landslæge Henrik L. Hansen. Derfor arbejdes der nu på en plan for genåbning af skoler, daginstitutioner og et shoppingcenter i Nuuk. (Arkivfoto).

Grønland har ikke registreret nye coronasmittede siden marts

Der arbejdes på at åbne daginstitutioner og skoler i Nuuk, oplyser formanden for Grønlands landsstyre.

Der arbejdes på en plan for at åbne op for daginstitutioner og skoler i Nuuk.

Det siger formanden for Grønlands landsstyre, Siumut-formand Kim Kielsen, under et pressemøde mandag. Det skriver Sermitsiaq.AG.

Planen om genåbning skyldes, at der ikke er registreret nogle nye tilfælde af smittede med coronavirus siden slutningen af marts i hverken Nuuk eller i resten af Grønland.

Det oplyser landslæge Henrik L. Hansen på pressemødet.

- Der er ro på. Vi har testet over 900 personer, og har ikke set nye tilfælde af sygdommen Covid-19. Vi har brugt påsken til at se på, hvor de personer, der har været smittet blev smittet, siger han ifølge Sermitsiaq.AG.

- Vi tror på, at der ikke er lokal smittespredning. Vi er fortrøstningsfulde.

Derfor arbejdes der nu hen mod en genåbning af Nuuk, oplyser Kim Kielsen.

- Hvis vi ikke ser nye tilfælde af smittede i Nuuk, så vil vi forsigtigt åbne skolerne om en uges tid. Nuuk vil få samme anbefalinger som resten af kysten, som lyder på op til 100 mennesker samlet, siger han.

Der arbejdes på at holde skoler åbne, så elever kan gå i skole i forskudte timer, som der gøres i andre skoler i resten af kysten.

Samtidig arbejdes der også på, at shoppingcentret Nuuk Center, der har været lukket for at begrænse smittespredning, kan genåbne.

- Vi arbejder på lempelser vedrørende Nuuk Center. Vi arbejder på åbningsplan for centret i morgen og vil præsentere vejledningen på onsdag, siger Kim Kielsen ifølge Sermitsiaq.AG.

Shoppingcentret brander sig på sin hjemmeside med at være "hele Grønlands mødested". Men når det genåbner skal det kun være til at handle ind, understreger Kim Kielsen.

- Vi skal stadig holde afstand i butikkerne. Nuuk Center vil ikke blive brugt som opholdssted, vi køber ind, men holder os ikke inde der, siger han.

I Grønland er i alt 11 personer blevet bekræftet smittet med coronavirus, skriver mediet KNR. Alle er erklæret raske igen.