Grønland fraråder kraftigt alle flyrejser ind og ud af landet

Der er endnu ingen personer i Grønland, som er blevet konstateret smittet med coronavirus.

Ikke desto mindre har den grønlandske regering torsdag fremlagt en række initiativer, som skal komme virusset i forkøbet.

Grønlands regering fraråder kraftigt alle ikke strengt nødvendige flyrejser ud og ind af landet.

Desuden frarådes alle ikke strengt nødvendige flyrejser internt i Grønland.

Det oplyser den grønlandske regering i en meddelelse. Anbefalingerne gælder fra fredag.

Grønland følger også efter statsminister Mette Frederiksens (S) tiltag imod større forsamlinger.

I Danmark opfordres der til, at arrangementer med over 100 mennesker aflyses. Det vil blive gjort til et påbud. I Grønland bliver alle forsamlinger med over 100 personer frarådet kraftigt indtil videre.

Også den offentlige transport i Grønland bliver der kigget på. Antallet af passagerer i busser bør begrænses, lyder det. Der skal ikke være flere passagerer med, end der er siddepladser til.

Mandag meddelte formanden for Grønlands landsstyre, Siumut-formand Kim Kielsen, at tre danske statsborgere var sendt i karantæne på et hotel i den grønlandske by Kangerlussuaq.

Man frygtede, de var smittet med coronavirus, da de på et fly fra København til Kangerlussuaq følte sig skidt tilpas.

De blev derfor testet for virusset ved ankomst i lufthavnen i Kangerlussuaq. Men tirsdag viste det sig, at prøverne var negative.

De tre passagerer, som blev testet, er danske statsborgere, der bor i Grønland. Var nogen af dem blevet testet positive, ville det være det første coronatilfælde i Grønland.

Prøverne blev analyseret på Statens Serum Institut i København.